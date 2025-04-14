«Локомотив» — «Ахмат». Последний шанс Галактионова спасти сезон

15 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «Локомотив» примет «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Локомотив» — «Ахмат» 15 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.75, что равно приблизительно 57% вероятности. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 4.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Ахмат» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — «Ахмат» (15.04.2025)

Первую половину сезона «Локомотив» провёл отлично. Предполагалось, что сможет побороться за медали. Однако как только начался второй круг, у Михаила Галактионова всё стало валиться из рук. Его подопечные выиграли только один из девяти последних матчей РПЛ. Спустились на шестую строчку в турнирной таблице первенства.

У появления спада причин несколько, но самая главная — изменение ментальной составляющей. Стал возникать недонастрой, сильно ухудшилась игра на выезде. На днях железнодорожники проиграли «Рубину» (0:1) впервые с 2017 года. Хотя встречей ранее выступили отлично, отняли очки у «Зенита» (1:1).

Последняя возможность спасти сезон — взять Кубок России. Если кто забыл, «Локомотив» является самым титулованным клубом турнира — у него девять побед. Если Галактионов подберёт правильные слова для мотивации, кто знает, может быть, коллекция пополнится ещё одним трофеем.

Вопрос только в том, не выбьет ли железнодорожников воспрявший духом «Ахмат»? На предыдущей стадии грозненцы сенсационно победили «Краснодар» (2:1). В 2025 году не знают поражений. Беспроигрышная серия в чемпионате России насчитывает восемь встреч. Во раздухарились!

Победив в матче предыдущего тура РПЛ крепкий «Ростов» (2:1), грозненцы поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице первенства. Вопрос с сохранением прописки в элитном дивизионе ещё не решён, однако команда воодушевлена и нацелена на лучшие результаты. Поди её останови.

Впрочем, хоть «Ахмат» и набрал отличный ход, на роль фаворита тоже не тянет. У железнодорожников есть мощное оружие — поддержка родных болельщиков. В качестве домашней команды подопечные Галактионова в этом сезоне проиграли только два раза в РПЛ, ничьих — столько же.

Заключить пари на ТБ 2.5 мяча можно за 1.80. Пять из восьми последних очных матчей ознаменовались голами. Думается, сыграет ставка и в этот раз. В среднем за встречу «Локомотив» забивает 1,6 гола, но и пропускает почти так же часто. Провалы в обороне — привычное дело. Грозненцы же сейчас ошибок не прощают, наказывают на контратаках.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.