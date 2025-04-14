«Спартак» — «Салават Юлаев», третий матч. Козлов остался без главного козыря

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги продолжается. Во вторник, 15 апреля, на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Салават Юлаев». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии равный — 1-1.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев» 15 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 2.60. Разница в вероятности составляет примерно 2%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.70. При этом аналитики прогнозируют результативный хоккей в третьем матче серии. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.52.

Прогноз на третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Салават Юлаев» (15.04.2025)

«Спартак», конечно, порадовал. Выиграл прошлый матч с «Салаватом Юлаевым» просто каким-то крышесносным образом. Сначала ушёл от поражения, забив за секунду до финальной сирены. Затем, спустя чуть больше минуты овертайма, забросил ещё одну шайбу, которая стала победной. Итог — 5:4. Эмоций теперь на всю серию хватит.

Обратить внимание стоит конкретно на две вещи. Во-первых, игра снова получилась результативной. В первой встрече команды на двоих забросили пять шайб, но гости проиграли. Теперь команды на двоих забросили девять шайб. С учётом последних результатов и пристрастия одной из сторон к атакующему хоккею, можно ожидать голов снова.

Как мы помним, уфимский клуб в серии с «Сибирью» (4-3) регулярно показывал классную реализацию и большое количество заброшенных шайб. Едва ли тренерский штаб будет что-то кардинально менять. Московский же клуб в принципе не прочь повеселиться. Даже во время регулярки играл сам и давал другим: забросил 221 шайбу, а пропустил — 197.

Второй момент — переезд серии в другой город. В то время как «Спартак» минимальную задачу перед домашними матчами решил, в «Салавате Юлаеве» должны хвататься за голову. Теперь уфимский коллектив потеряет свой главный козырь — поддержку трибун. Во время регулярки он был лучшим по набранным очкам дома. Да и «Сибирь» прошёл лишь благодаря домашним победам.

Подопечные Алексея Жамнова, в свою очередь, смотрелись одинаково неплохо как на выезде, так и в родных пенатах. Так что им не привыкать менять обстановку. А вот эффектная победа может придать дополнительный импульс. Так что будет неудивительно, если в первой домашней встрече красно-белые одержат победу.

Вот и получаем два перспективных варианта для ставки. Коэффициенты неплохие, можно выбирать. А можно пойти дальше и соединить всё это. На победу «Спартака» через тотал больше 4.5 шайбы дают коэффициенты в районе 3.40. Почему бы и не рискнуть? Мы же остановимся на лобовой победе воодушевлённых хозяев.

Ставка: «Спартак» победит «Салават Юлаев» за 2.50.