Обратная сторона рекорда Овечкина. Прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон»

Вот и настала пора завершать регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Участники проводят последние встречи, а некоторые уже знают своих соперников по плей-офф. В среду, 16 апреля, на льду стадиона «UBS Arena» в Элмонте состоится матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» 16 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Нью-Йорк Айлендерс» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — около 35% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.10. На серию послематчевых буллитов можно поставить за 8.60. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей во встрече. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» (16.04.2025)

Александру Овечкину, конечно, респект и уважуха. Успел побить рекорд Уэйна Гретцки по голам до конца регулярного чемпионата НХЛ и теперь со спокойной душой может сосредоточиться на подготовке к плей-офф. Вот только прошло уже три встречи после исторического матча, а подготовка команды как-то не задалась.

С одной стороны, удалось обыграть «Каролину Харрикейнз» (5:4 Б), забросив четыре шайбы в основное время. С другой — в последних двух матчах с «Коламбус Блю Джекетс» пришлось потерпеть два поражения. При этом самое страшное здесь то, что столичный клуб по-прежнему очень много пропускает, но разучился компенсировать это атакой.

За семь матчей регулярки в апреле «Кэпиталз» суммарно пропустили 30 шайб. Много? Для одного из лидеров лиги — очень. Коллектив потерял шансы выиграть Президентский кубок, а к первому раунду плей-офф НХЛ подходит в сомнительном состоянии. Как же Овечкин будет бороться за Кубок Стэнли при таких раскладах? Пока непонятно.

Что до «Нью-Йорк Айлендерс», то здесь всё тоже не так однозначно. Команда уже точно не примет участия в плей-офф, однако концовку регулярки проводит бодро. Из шести последних встреч выиграла три. Получила 2:9 от «Нью-Йорк Рейнджерс» в дерби, зато забросила шесть шайб «Нэшвилл Предаторз» (6:7 ОТ) и разгромила «Вашингтон» (4:1) в том самом историческом матче, когда Овечкин оформил 895-ю шайбу в карьере.

В составе «Айлендерс» неплохой сезон проводят Александр Романов и Максим Цыплаков. Также на финишном отрезке результативен Бо Хорват. С учётом проблем «Кэпиталз» в обороне, есть все основания полагать, что ньюйоркцы ими воспользуются. Особенно на домашнем стадионе. Проверим ИТБ1 2.5 шайбы за 1.73.

Ставка: «Вашингтон» пропустит от «Айлендерс» минимум три шайбы за 1.73.