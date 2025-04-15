Экспресс на Лигу чемпионов: Сафонов и Хвича в полуфинале, «Барселона» беспощадна

Сегодня, 15 апреля, определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Кое-где интрига ещё жива, но фавориты уже проглядываются. Впрочем, всё равно должно быть интересно.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона»

Первый матч каталонцы выиграли с разгромным счётом — 4:0. Отквитать четыре мяча у подобного уровня команды очень сложно, но некоторым удавалось и не такое. Войдёт ли этот случай в историю или не стоит рассчитывать на то, что дортмундцы совершат громкую сенсацию? В Лиге чемпионов возможно всё! Разбираемся.

Добавляет интриги ничья дортмундцев с «Баварией» (2:2) в Мюнхене на днях. Они продемонстрировали наличие стержня, сравняли счёт красиво. А до этого победили «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (4:1). Нико Ковач постепенно осваивается и меняет дортмундскую «Боруссию» в лучшую сторону. Проблема в том, что работы у хорватского специалиста очень много. Особое внимание нужно уделить структуризации игры в обороне.

Каталонцы разорвали защиту дортмундской «Боруссии» как Тузик грелку. Роберт Левандовски оформил дубль, Рафинья и Ламин Ямаль забили по одному мячу. Во всех турнирах «Барселона» забила почти 150 голов. Группа атаки невероятно мощная. Есть свои нюансы, но команда выглядит как претендент на титул. Именно поэтому у дортмундской «Боруссии» нет шансов на камбэк.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «ПСЖ»

Начало первого матча получилось интригующим. «Астон Вилла» открыла счёт на 35-й минуте. На секунду показалось, что команда Унаи Эмери способна сотворить сенсацию, но уже через четыре минуты парижане остудили пыл соперника, сравняв счёт. Далее довели дело до уверенной победы — 3:1. Было бы хуже, если бы не Эмилиано Мартинес.

Как бы ни был хорош аргентинский голкипер, шансов на выход в полуфинал Лиги чемпионов у бирмингемцев крайне мало. Парижане нанесли 29 ударов в первом матче. Оборона английского клуба не в силах справиться с натиском подопечных Луиса Энрике. Впрочем, на это вообще мало кто сейчас способен.

«ПСЖ» досрочно выиграл Лигу 1 и всецело сфокусирован на Лиге чемпионов. Тщательно готовится, запас сил полон, игра отлажена до мелочей и эмоциональная составляющая на высоте. И кто-то действительно верит, что таких парижан может обыграть «Астон Вилла»?

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 15 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Барселоны» во втором матче с «Боруссией» Д за 1.85.

победа «Барселоны» во втором матче с «Боруссией» Д за 1.85. Ставка 2: победа «ПСЖ» во втором матче с «Астон Виллой» за 2.10.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.10 = 3.88.