Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Астон Вилла — ПСЖ, прогноз на матч 15 апреля, где смотреть, во сколько, какой канал, ставки на футбол сегодня, прямой эфир

Экспресс на Лигу чемпионов: Сафонов и Хвича в полуфинале, «Барселона» беспощадна
Михаил Коробов
Экспресс на матчи Лиги чемпионов 15 апреля
Аудио-версия:
Комментарии
В принципе, всё однозначно.

Сегодня, 15 апреля, определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Кое-где интрига ещё жива, но фавориты уже проглядываются. Впрочем, всё равно должно быть интересно.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона»

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч каталонцы выиграли с разгромным счётом — 4:0. Отквитать четыре мяча у подобного уровня команды очень сложно, но некоторым удавалось и не такое. Войдёт ли этот случай в историю или не стоит рассчитывать на то, что дортмундцы совершат громкую сенсацию? В Лиге чемпионов возможно всё! Разбираемся.

Добавляет интриги ничья дортмундцев с «Баварией» (2:2) в Мюнхене на днях. Они продемонстрировали наличие стержня, сравняли счёт красиво. А до этого победили «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (4:1). Нико Ковач постепенно осваивается и меняет дортмундскую «Боруссию» в лучшую сторону. Проблема в том, что работы у хорватского специалиста очень много. Особое внимание нужно уделить структуризации игры в обороне.

Материалы по теме
«Боруссия» Дортмунд — «Барселона». Ни намёка на камбэк
«Боруссия» Дортмунд — «Барселона». Ни намёка на камбэк

Каталонцы разорвали защиту дортмундской «Боруссии» как Тузик грелку. Роберт Левандовски оформил дубль, Рафинья и Ламин Ямаль забили по одному мячу. Во всех турнирах «Барселона» забила почти 150 голов. Группа атаки невероятно мощная. Есть свои нюансы, но команда выглядит как претендент на титул. Именно поэтому у дортмундской «Боруссии» нет шансов на камбэк.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «ПСЖ»

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало первого матча получилось интригующим. «Астон Вилла» открыла счёт на 35-й минуте. На секунду показалось, что команда Унаи Эмери способна сотворить сенсацию, но уже через четыре минуты парижане остудили пыл соперника, сравняв счёт. Далее довели дело до уверенной победы — 3:1. Было бы хуже, если бы не Эмилиано Мартинес.

Как бы ни был хорош аргентинский голкипер, шансов на выход в полуфинал Лиги чемпионов у бирмингемцев крайне мало. Парижане нанесли 29 ударов в первом матче. Оборона английского клуба не в силах справиться с натиском подопечных Луиса Энрике. Впрочем, на это вообще мало кто сейчас способен.

Материалы по теме
«Астон Вилла» — «ПСЖ». Внимание! Хвича выходит в полуфинал Лиги чемпионов
«Астон Вилла» — «ПСЖ». Внимание! Хвича выходит в полуфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» досрочно выиграл Лигу 1 и всецело сфокусирован на Лиге чемпионов. Тщательно готовится, запас сил полон, игра отлажена до мелочей и эмоциональная составляющая на высоте. И кто-то действительно верит, что таких парижан может обыграть «Астон Вилла»?

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 15 апреля 2025 года

  • Ставка 1: победа «Барселоны» во втором матче с «Боруссией» Д за 1.85.
  • Ставка 2: победа «ПСЖ» во втором матче с «Астон Виллой» за 2.10.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.10 = 3.88.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android