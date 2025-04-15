Экспресс на Кубок России: «Спартак» исправляется, у «Локомотива» осталась одна попытка

Не одной Лигой чемпионов богаты. Сегодня, 15 апреля, помимо главного клубного евротурнира, внимание на себя обратит Кубок России. А экспресс на «Чемпионате» сделает вечер ещё интереснее.

Прогноз на матч «Спартак» — «Урал»

Неожиданное поражение «Спартака» на глазах у родных болельщиков от махачкалинского «Динамо» со счётом 1:2 подняло немало шуму. Наверное, только ленивый не критиковал команду Деяна Станковича за это. И обсудили её недисциплинированность, и оценили адаптацию новичков, и про менталитет сказать не забыли.

Станковичу не остаётся ничего другого, кроме как провести работу над ошибками и исправиться за обидное поражение. «Урал» не самый приятный и не самый удобный соперник для «Спартака». Екатеринбуржцы не проиграли ни одной из пяти предыдущих очных встреч.

Впрочем, если заглянуть чуть дальше, то там обнаружатся пять поражений подряд (с учётом товарищеских матчей), четыре из которых — с перевесом в два мяча и больше. Важно, что ко всем этим играм «Урал» подходил в статусе команды РПЛ. Ныне же он занимает третье место в Первой лиге, и ресурсов у него ещё меньше.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Первую половину сезона «Локомотив» провёл отлично. Предполагалось, что команда сможет побороться за медали. Однако как только начался второй круг, у Михаила Галактионова всё стало валиться из рук. Его подопечные выиграли только один из девяти последних матчей в РПЛ. Опустились на шестую строчку в турнирной таблице.

Последняя возможность спасти сезон — взять Кубок России. Если кто забыл, «Локомотив» является самым титулованным клубом турнира — у него девять побед. Если Галактионов подберёт правильные слова для мотивации, кто знает, может быть, коллекция пополнится ещё одним трофеем.

Вопрос только в том, не выбьет ли железнодорожников воспрявший духом «Ахмат»? На предыдущей стадии грозненцы сенсационно победили «Краснодар» (2:1). В 2025 году не знают поражений. Впрочем, хоть «Ахмат» и набрал отличный ход, но на роль фаворита тоже не тянет. У железнодорожников есть мощное оружие — поддержка родных болельщиков.

Заключить пари на ТБ 2.5 мяча можно за 1.80. Пять из восьми последних очных матчей ознаменовались голами. Вероятно, сыграет ставка и в этот раз. В среднем за встречу «Локомотив» забивает 1,6 гола, но и пропускает почти так же часто. Провалы в обороне — привычное дело. Грозненцы же сейчас ошибок не прощают, наказывают на контратаках.

Экспресс на матчи Кубка России 15 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Спартака» в матче с «Уралом» с форой (-1) за 1.84.

победа «Спартака» в матче с «Уралом» с форой (-1) за 1.84. Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Локомотив» — «Ахмат» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.84 х 1.80 = 3.31.