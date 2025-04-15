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Спартак — Урал, прогноз и ставка на матч Кубка России 15 апреля, смотреть бесплатно, онлайн-трансляция, во сколько, какой канал

Экспресс на Кубок России: «Спартак» исправляется, у «Локомотива» осталась одна попытка
Михаил Коробов
Экспресс на матчи Кубка России 15 апреля 2025 года
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Может, даже круче Лиги чемпионов.

Не одной Лигой чемпионов богаты. Сегодня, 15 апреля, помимо главного клубного евротурнира, внимание на себя обратит Кубок России. А экспресс на «Чемпионате» сделает вечер ещё интереснее.

Прогноз на матч «Спартак» — «Урал»

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Неожиданное поражение «Спартака» на глазах у родных болельщиков от махачкалинского «Динамо» со счётом 1:2 подняло немало шуму. Наверное, только ленивый не критиковал команду Деяна Станковича за это. И обсудили её недисциплинированность, и оценили адаптацию новичков, и про менталитет сказать не забыли.

Станковичу не остаётся ничего другого, кроме как провести работу над ошибками и исправиться за обидное поражение. «Урал» не самый приятный и не самый удобный соперник для «Спартака». Екатеринбуржцы не проиграли ни одной из пяти предыдущих очных встреч.

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Впрочем, если заглянуть чуть дальше, то там обнаружатся пять поражений подряд (с учётом товарищеских матчей), четыре из которых — с перевесом в два мяча и больше. Важно, что ко всем этим играм «Урал» подходил в статусе команды РПЛ. Ныне же он занимает третье место в Первой лиге, и ресурсов у него ещё меньше.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первую половину сезона «Локомотив» провёл отлично. Предполагалось, что команда сможет побороться за медали. Однако как только начался второй круг, у Михаила Галактионова всё стало валиться из рук. Его подопечные выиграли только один из девяти последних матчей в РПЛ. Опустились на шестую строчку в турнирной таблице.

Последняя возможность спасти сезон — взять Кубок России. Если кто забыл, «Локомотив» является самым титулованным клубом турнира — у него девять побед. Если Галактионов подберёт правильные слова для мотивации, кто знает, может быть, коллекция пополнится ещё одним трофеем.

Вопрос только в том, не выбьет ли железнодорожников воспрявший духом «Ахмат»? На предыдущей стадии грозненцы сенсационно победили «Краснодар» (2:1). В 2025 году не знают поражений. Впрочем, хоть «Ахмат» и набрал отличный ход, но на роль фаворита тоже не тянет. У железнодорожников есть мощное оружие — поддержка родных болельщиков.

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Заключить пари на ТБ 2.5 мяча можно за 1.80. Пять из восьми последних очных матчей ознаменовались голами. Вероятно, сыграет ставка и в этот раз. В среднем за встречу «Локомотив» забивает 1,6 гола, но и пропускает почти так же часто. Провалы в обороне — привычное дело. Грозненцы же сейчас ошибок не прощают, наказывают на контратаках.

Экспресс на матчи Кубка России 15 апреля 2025 года

  • Ставка 1: победа «Спартака» в матче с «Уралом» с форой (-1) за 1.84.
  • Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Локомотив» — «Ахмат» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.84 х 1.80 = 3.31.

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