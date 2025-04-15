Экспресс на хоккей: Овечкина захвалили, у «Салавата Юлаева» начинаются проблемы

КХЛ и НХЛ вместе — что может быть лучше?

Пока в НХЛ завершается регулярный чемпионат, в КХЛ вовсю гремит вторая стадия плей-офф. С экспрессом на «Чемпионате» будет возможно зацепить и то, и другое.

Прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон»

Александру Овечкину, конечно, респект и уважуха. Успел побить рекорд Уэйна Гретцки по голам до конца регулярного чемпионата НХЛ и теперь со спокойной душой может сосредоточиться на подготовке к плей-офф. Вот только прошло уже три встречи после исторического матча, а подготовка команды как-то не задалась.

За семь матчей регулярки в апреле «Кэпиталз» суммарно пропустили 30 шайб. Много? Для одного из лидеров лиги — очень. Команда потеряла шансы выиграть Президентский кубок, а к первому раунду плей-офф подходит в сомнительном состоянии. Как же Овечкин будет бороться за Кубок Стэнли при таких раскладах? Пока непонятно.

Что до «Нью-Йорк Айлендерс», то здесь всё тоже не так однозначно. Команда уже точно не примет участия в плей-офф, однако концовку регулярки проводит не так плохо. К слову, в прошлый раз «Вашингтон» удалось победить со счётом 4:1. С учётом того, что «Кэпиталз» часто пропускают, будут шансы забить снова.

Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»

«Спартак», конечно, порадовал. Выиграл прошлый матч с «Салаватом Юлаевым» просто каким-то крышесносным образом. Сначала ушёл от поражения, забив за секунду до финальной сирены. А спустя чуть больше минуты после начала овертайма забросил ещё одну шайбу. Итог — 5:4 ОТ. Эмоций теперь на всю серию хватит.

Важный момент — переезд серии в другой город. В то время как «Спартак» минимальную задачу перед домашними матчами решил, в «Салавате Юлаеве» должны хвататься за голову. Теперь уфимцы потеряют свой главный козырь — поддержку трибун. Во время регулярки они были лучшими по набранным дома очкам. Да и «Сибирь» прошли лишь благодаря домашним победам.

Подопечные Алексея Жамнова, в свою очередь, смотрелись одинаково неплохо как на выезде, так и в родных пенатах. Так что им не привыкать менять обстановку. А вот эффектная победа может придать дополнительный импульс. Так что будет неудивительно, если в первой домашней встрече красно-белые одержат победу.

Экспресс на хоккей 15 апреля 2025 года

Ставка 1: «Вашингтон» пропустит от «Айлендерс» минимум три шайбы за 1.73.

«Вашингтон» пропустит от «Айлендерс» минимум три шайбы за 1.73. Ставка 2: «Спартак» победит «Салават Юлаев» за 2.50.

Общий коэффициент: 1.73 х 2.50 = 4.32.