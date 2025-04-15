Лондонский клуб в этом сезоне не пропускал больше двух мячей. Шансы у мадридцев мизерные.

«Реал» — «Арсенал». Ну вот и всё

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Арсенал» 16 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.54.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Арсенал» (16.04.2025)

Первую встречу «сливочные» проиграли крупно — 0:3. Сравнять счёт по сумме двух матчей — задачка со звёздочкой. Но это же мадридский «Реал», самый титулованный клуб Лиги чемпионов, верно? Он совершил бесчисленное количество запоминающихся камбэков.

Встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Стены родного стадиона придадут уверенности, поддержка болельщиков поможет открыться второму дыханию. Дома «галактикос» выступают в испанской Примере лучше всех. Забивают чуть ли не в два раза чаще, чем на выезде.

Не подведи, Килиан Мбаппе. В первом матче француз выступил неудачно, плюс на днях в игре с «Хетафе» подставил команду. Схлопотал красную карточку за грубое нарушение правил на 38-й минуте. Ради победы над аутсайдером пришлось потратить много сил, которые точно пригодились бы в ответной встрече с «Арсеналом».

А ведь, по информации СМИ, работа Карло Анчелотти на тренировках была сосредоточена на том, что встреча с «Алавесом» — отправная точка к возможному камбэку в матче с «Арсеналом». Всё пошло совсем не так, как планировал опытный итальянский специалист.

Загвоздка ещё в том, что «Арсенал» крайне внимательно обороняется. Только вдумайтесь — ни разу в этом сезоне подопечные Микеля Артеты не пропустили больше двух мячей! Даже в случае «привоза», что происходит очень редко, не теряют самообладания. Сыпаться защитная конструкция не начинает.

Ответный матч «сливочные» наверняка как минимум не проиграют, но камбэка не предвидится. «Арсеналу» свойственны эмоциональные спады. В важных матчах он часто не выдерживает давления и теряет очки. Только в основном это происходит из-за нехватки атакующей мощи, часто подводит реализация. Защитникам «канониров» дрожь в коленках не свойственна.

А если лондонцы забьют ещё? Исключать этого тоже нельзя. Шансы мадридцев выйти в полуфинал Лиги чемпионов как никогда мизерны. В первом матче Микель Артета тактически переиграл Карло Анчелотти. Итальянец так и не смог найти слабые места соперника. В ответной встрече на это может попросту не хватить времени.

Ставка: «Реал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.