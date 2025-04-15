«Интер» — «Бавария». Для Кейна еврокубковый сезон завершён

Отыграться тут сложно. Слишком много факторов против.

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» примет мюнхенскую «Баварию». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» 16 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 2.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Интер» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» (16.04.2025)

Финалист позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов выиграл первый матч со счётом 2:1. Всё в лучших традициях итальянского футбола. «Нерадзурри» выдавливали соперника из своей штрафной, блокировали удары и несколькими контратаками предрешили исход встречи.

Подопечные Симоне Индзаги — сложнейший соперник для мюнхенцев из-за стиля игры. Нападение «Баварии» становится беспомощным. Гарри Кейна опекают с особой внимательностью. Вообще ничего не позволяют сделать, при этом угрожают быстрыми и внезапными контрвыпадами сами. Достаточно одного-двух, и вынимай мяч из сетки.

У «Баварии» не первый год возникают большие проблемы с использующими такую тактику соперниками. С тех пор как пост главного тренера покинул Ханс-Дитер Флик, то есть с сезона-2019/2020, мюнхенцы только один раз смогли пройти дальше 1/4 финала Лиги чемпионов. И всё равно вылетели, не добравшись до финала.

«Бавария» привыкла доминировать в Бундеслиге, постоянным давлением брать своё. Поэтому к матчам на международной арене мюнхенцы оказываются плохо подготовленными. В стране мало обладающих большими ресурсами, крепкой обороной и надёжными голкиперами команд.

К слову, о вратарях. Голкипер «Интера» Ян Зоммер всегда по-особенному настраивался на встречи с «Баварией». Вспоминаем времена, когда он выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча с мюнхенцами — швейцарец ловит кураж и берёт всё, что только можно. Сейчас он в отличной форме.

А вот у «Баварии» с вратарской позицией всё печально. Мануэль Нойер не успевает восстановиться к ответной встрече. Его сменщик Йонас Урбиг неопытен, менее надёжен и плохо управляет защитой. В этом сезоне во всех турнирах 21-летний голкипер провёл всего три матча «на ноль». Два из них — в составе «Кёльна» во Второй Бундеслиге.

Помимо Нойера, у «Баварии» в лазарете несколько ведущих защитников. Венсан Компани, кажется, в безвыходном положении. Атака не работает, в защите зияют дыры. А соперник собран и чрезвычайно опасен дома. Если вынести за скобки два поражения в дерби с «Миланом», на своём поле «нерадзурри» не уступили ни разу в этом сезоне.

Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.