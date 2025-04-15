«Динамо» — ЦСКА. Николич по привычке обыграет Личку и выйдет в финал

Армейцы выиграли все три дерби в этом сезоне. Финал Пути РПЛ — в кармане.

16 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором московское «Динамо» примет ЦСКА. Столичное дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Динамо» Москва — ЦСКА 16 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.45, что равно приблизительно 40% вероятности. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что ответный матч «Динамо» Москва — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на второй матч 1/2 финала Кубка России «Динамо» Москва — ЦСКА (16.04.2025)

Первый матч ЦСКА выиграл со счётом 2:1. После зимней паузы армейцы всего один раз потеряли очки — в выездной встрече с «Зенитом» (0:0). В пяти предыдущих турах РПЛ они победили «Химки» (1:0), «Акрон» (2:1), махачкалинское «Динамо» (2:0), московское «Динамо» (3:1) и «Оренбург» (2:0).

Нельзя сказать, что во всех этих матчах подопечные Марко Николича выступили идеально. В некоторых случаях смотрелись даже хуже соперника, тем не менее выиграли. Сравнялись в турнирной таблице со «Спартаком». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. Так и за золотые медали можно побороться.

А могут ещё и Кубок России над головой поднять! После встречи с «Динамо» Марко Николич сильно поменял состав. Выпустил в старте на матч с «Оренбургом» семь новых игроков. Одним выстрелом убил двух зайцев. И костяк отдохнул перед ответной встречей с бело-голубыми, и три важных очка получилось набрать. Плюс редко играющие футболисты получили шанс проявить себя.

В тот же день московское «Динамо» снова ударило в грязь лицом. Сыграло вничью со скромным «Пари НН» (1:1). Таким образом, нижегородцы прервали свою серию поражений, которая насчитывала четыре матча, а москвичи отдалились от медалей. А ведь состав Марцел Личка поставил близкий к основному.

Московское «Динамо» штормит на протяжении всего сезона. Зимняя пауза не помогла Личке найти баланс и избавиться от хронических проблем. Подопечные чешского специалиста выиграли только две из шести предыдущих встреч чемпионата России. Разгромили аутсайдеров — махачкалинское «Динамо» (4:0) и «Оренбург» (5:1).

Нет у бело-голубых такой классной нацеленности на результат, как у армейцев. Они и в первом круге уступили в дерби со счётом 1:2. Красно-синие могут весь матч позволять сопернику владеть инициативой, но реализовать несколько моментов и добыть победу. Заключить пари на Х2 + ТМ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.20.

У подопечных Марко Николича не очень высокая результативность, но весьма здорово организована оборона и в хорошем тонусе живая легенда клуба — Игорь Акинфеев. Перед ответной игрой 39-летний голкипер отдохнул, ведь во встрече с «Оренбургом» сыграл Владислав Тороп. Ломай теперь голову, «Динамо», как ему забить. Особенно без травмированного Тюкавина.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.