«Зенит» — «Ростов». Теперь узнаёте чемпиона?

16 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Зенит» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Зенит» — «Ростов» 16 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.67, что равно приблизительно 59% вероятности. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 5.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на второй матч 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Ростов» (16.04.2025)

На днях «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1) — главного конкурента по борьбе за чемпионство. Поднялся на вторую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от лидера сократилось до двух очков. Совсем же другое дело! Это уже гораздо больше похоже на действующего чемпиона РПЛ. Вернул интригу в гонку за золотыми медалями.

Наконец-то нападение «Зенита» заиграло как надо. Порадовали Луис Энрике и Максим Глушенков. Главное — чтобы последний опять не травмировался. Одна из причин нестабильности и спадов петербуржцев заключается в том, что форвард часто пребывает в лазарете и долго набирает форму после восстановления от повреждения.

Пока всё хорошо, надо это использовать, увеличивать шансы закончить сезон с трофеями. В первом матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) подопечные Сергея Семака победили «Ростов» со счётом 1:0. В этот раз должны выиграть увереннее. Игра пошла, стали больше забивать.

А вот «Ростов» начал терять бдительность. Проиграл три из четырёх последних встреч чемпионата России. И если поражение от «Краснодара» (0:1) можно списать на банальное невезение, а разгром от «Спартака» (0:3) — на красную карточку, то оправдания проигрышу «Ахмату» (1:2) нет.

Наступил кризисный период в работе Джонатана Альбы главным тренером жёлто-синих. До этого подопечные испанского специалиста всё время шли вперёд и играли с воодушевлением, действуя по тактическим наработкам Валерия Карпина. Вдохновение пропало, вернулись ошибки в обороне.

Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Четыре из шести последних очных матчей закончились именно так. Сейчас петербуржцы воодушевлены важной победой над принципиальным соперником. Ростовчане же выбиты из колеи, вряд ли покажут лучшую игру в Санкт-Петербурге и избегут поражения.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.