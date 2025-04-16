Экспресс на Лигу чемпионов: «Реал» потратил всю удачу, «Интер» — тёмная лошадка

Сегодня, 16 апреля, мы узнаем имена последних полуфиналистов Лиги чемпионов. Пройдут ответные матчи между «Реалом» и «Арсеналом», а также между «Интером» и «Баварией». Берите экспресс, чтобы было интереснее.

Прогноз на матч «Реал» — «Арсенал»

Первую встречу «сливочные» проиграли крупно — 0:3. Сравнять счёт по сумме двух матчей — задачка со звёздочкой. Но это же мадридский «Реал», самый титулованный клуб Лиги чемпионов, верно? Он совершил бесчисленное количество запоминающихся камбэков. Тем более встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Стены родного стадиона придадут уверенности, поддержка болельщиков поможет открыться второму дыханию.

Однако всё не так просто. Накануне мадридцам ради победы над аутсайдером в Примере пришлось потратить много сил, которые точно пригодились бы в ответной встрече с «Арсеналом». Подвёл Килиан Мбаппе, схлопотавший раннюю красную карточку. Это должно было быть подготовкой к камбэку, но всё пошло совсем не так, как планировал опытный Карло Анчелотти.

Загвоздка ещё в том, что «Арсенал» крайне внимательно обороняется. Только вдумайтесь — ни разу в этом сезоне подопечные Микеля Артеты не пропустили больше двух мячей! Ответный матч «сливочные» наверняка как минимум не проиграют, однако камбэка не предвидится. Защитникам «канониров» дрожь в коленках не свойственна. А если лондонцы забьют ещё? Исключать этого тоже нельзя.

Прогноз на матч «Интер» — «Бавария»

Финалист позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов выиграл первый матч со счётом 2:1. Всё в лучших традициях итальянского футбола. «Нерадзурри» выдавливали соперника из своей штрафной, блокировали удары и несколькими контратаками предрешили исход встречи. Подопечные Симоне Индзаги — сложнейший соперник для мюнхенцев из-за стиля игры. Нападение «Баварии» становится беспомощным, Гарри Кейна опекают с особой внимательностью.

У «Баварии» не первый год возникают большие проблемы с использующими такую тактику соперниками. С тех пор как пост главного тренера покинул Ханс-Дитер Флик, то есть с сезона-2019/2020, мюнхенцы только один раз смогли пройти дальше 1/4 финала Лиги чемпионов. И всё равно вылетели, не добравшись до финала. «Бавария» привыкла доминировать в Бундеслиге, постоянным давлением брать своё. Поэтому к матчам на международной арене мюнхенцы оказываются плохо подготовленными.

Кроме того, голкипер «Интера» Ян Зоммер всегда по-особенному настраивался на встречи с «Баварией». Вспоминаем времена, когда он выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча с мюнхенцами — швейцарец ловит кураж и берёт всё, что только можно. Сейчас он в отличной форме. А вот у «Баварии» с вратарской позицией всё печально. Мануэль Нойер не успевает восстановиться к ответной встрече. Так что не стоит ждать прорыва от немецкой команды.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 16 апреля 2025 года

Ставка 1: «Реал» не проиграет «Арсеналу» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

«Реал» не проиграет «Арсеналу» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.02. Ставка 2: «Интер» не проиграет «Баварии» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.

Общий коэффициент: 2.02 х 2.22 = 4.48.