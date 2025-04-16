Экспресс на Кубок России: у ЦСКА всё прекрасно, «Зенит» пришёл в себя

Пока на евроарене занимается Лига чемпионов, отечественные клубы участвуют в кубковых баталиях. Сегодня, 16 апреля, состоятся ответные встречи полуфиналов Пути РПЛ в Кубке России. Берём экспресс и наслаждаемся!

Прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

Первый матч ЦСКА выиграл со счётом 2:1. После зимней паузы армейцы всего один раз потеряли очки — в выездной встрече с «Зенитом» (0:0). В пяти предыдущих турах РПЛ они победили «Химки» (1:0), «Акрон» (2:1), махачкалинское «Динамо» (2:0), московское «Динамо» (3:1) и «Оренбург» (2:0).

Нельзя сказать, что во всех этих матчах подопечные Марко Николича выступили идеально. В некоторых случаях смотрелись даже хуже соперника, тем не менее выиграли. Сравнялись в турнирной таблице со «Спартаком». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. Так и за золотые медали можно побороться. А могут ещё и Кубок России над головой поднять!

Дело в том, что Марко Николич выпустил в старте на матч с «Оренбургом» семь новых игроков. Одним выстрелом убил двух зайцев. И костяк отдохнул перед ответной игрой с бело-голубыми, и три важных очка получилось набрать. А вот к московскому «Динамо» есть большие вопросы. Команду и так штормит весь сезон, а без Константина Тюкавина появились проблемы с атакой. В общем, бело-голубые не тянут на финалиста.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов»

На днях «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1) — главного конкурента в борьбе за чемпионство. Поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидера сократилось до двух очков. Совсем другое дело! Это уже гораздо больше похоже на действующего чемпиона РПЛ. Сине-бело-голубые вернули интригу в гонку за золотыми медалями. Наконец-то нападение «Зенита» заиграло как надо. Порадовали Луис Энрике и Максим Глушенков.

Пока всё хорошо, надо это использовать, увеличивая шансы закончить сезон с трофеями. В первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ подопечные Сергея Семака победили «Ростов» со счётом 1:0. В этот раз должны выиграть увереннее. Игра пошла, стали больше забивать.

А вот «Ростов»играет всё хуже. Проиграл три из четырёх последних матчей в чемпионате России. И если поражение от «Краснодара» (0:1) можно списать на банальное невезение, а разгром от «Спартака» (0:3) — на красную карточку, то оправдания неудаче во встрече с «Ахматом» (1:2) нет. Проснувшемуся чемпиону просто нечего будет предложить.

Экспресс на матчи Кубка России 16 апреля 2025 года

Ставка 1: ЦСКА не проиграет «Динамо» М + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

ЦСКА не проиграет «Динамо» М + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20. Ставка 2: победа «Зенита» в матче с «Ростовом» + тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.00 = 4.40.