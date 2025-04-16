«Айнтрахт» — «Тоттенхэм». Можно увольнять Постекоглу

Попрощайтесь с Лигой Европы, лондонцы. А заодно и с австралийским тренером.

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» 17 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Айнтрахта» предлагается с коэффициентом 2.37, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Тоттенхэм Хотспур» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.51.

Прогноз на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» (17.04.2025)

Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 1:1. Для «Айнтрахта» такой результат сродни победе. Во-первых, у теперь у команды будет преимущество в виде поддержки родных трибун. Во-вторых, от повреждений успели восстановиться некоторые важные игроки франкфуртского клуба.

Во встрече последнего тура чемпионата Германии подопечные Дино Топпмёллера разгромили «Хайденхайм» (3:0). Упрочили свои шансы закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Отрыв от занимающего пятое место «Майнца» увеличился до пяти очков.

Несмотря на кадровые потери и уход лучшего бомбардира Омара Мармуша в «Манчестер Сити», «орлы» из матча в матч показывают слаженный, хорошо систематизированный футбол и цепляются за результат. Во всех турнирах в этом сезоне потерпели всего 11 поражений и восемь раз сыграли вничью. Бо́льшая часть очков потеряна на выезде.

«Тоттенхэм» может только позавидовать франкфуртцам. Только в АПЛ у «шпор» 17 поражений. В первом матче они сыграли неплохо. Ряд опасных моментов создали во втором тайме. Надо отдать должное голкиперу «Айнтрахта», который совершил несколько захватывающих дух сейвов.

Однако мотивации и поддержки болельщиков не хватило лилово-белым для того, чтобы дожать «Айнтрахт». Затем в матче 32-го тура АПЛ подопечные Ангелоса Постекоглу уступили «Вулверхэмптону» со счётом 2:4. И опустились на 15-ю строчку в турнирной таблице. Это фиаско!

«Шпоры» показывают худший результат в АПЛ за последние 20 лет. Они не проигрывали столько с сезона-2003/2004. Эта тропа ведёт в никуда. Лондонцы жутко нестабильны. Заключить пари на то, что «Айнтрахт» выйдет в полуфинал Лиги Европы, можно с коэффициентом 1.83.

В гостях «Тоттенхэм» смотрится совсем удручающе. Уступил в 14 из 25 выездных матчей во всех официальных турнирах. Практически все очки набрал во встречах с аутсайдерами. Причём с некоторыми из них возникали серьёзные проблемы. Проваливают лондонцы календарный год, это правда. Полностью и безоговорочно.

Пока что Постекоглу не увольняют. Дают доработать сезон до конца, надеются, что всё же получится на морально-волевых добыть путёвку в полуфинал Лиги Европы. Однако туда им дорога заказана. Можно после поражения от «Айнтрахта» смело прибегать к смене тренера и начинать готовиться к следующему сезону. В текущем ловить уже нечего.

Ставка: «Айнтрахт» выйдет в 1/2 финала Лиги Европы за 1.83.