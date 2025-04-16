«Лацио» — «Будё-Глимт». Хайкин в полуфинале Лиги Европы? Почему бы и нет!

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Лацио» примет «Будё-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Лацио» — «Будё-Глимт» 17 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.41, что составляет приблизительно 70% вероятности. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Лацио» — «Будё-Глимт» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.78.

Прогноз на ответный матч Лиги Европы «Лацио» — «Будё-Глимт» (17.04.2025)

«Лацио» отдаляется от зоны Лиги чемпионов в Серии А, а также теряет шансы заполучить путёвку в самый престижный еврокубковый турнир через победу в Лиге Европы. Римляне выиграли только два из восьми последних матчей чемпионата Италии. С трудом обыграли «Милан» (2:1) и «Аталанту» (1:0). С более скромными соперниками результаты хуже.

Сильно просела результативность подопечных Марко Барони. Стало плохо получаться конструировать атаки. В первом матче они безвольно уступили «Будё-Глимт» со счётом 0:2. У Никиты Хайкина практически не было работы. Единственный действительно опасный момент возник после подачи углового в первом тайме.

Небесно-голубым стало не хватать скорости принятия решений. Хромает точность передач, в том числе под удар. Объясняется это отчасти банальной усталостью, возникшей из-за ограниченных ресурсов и сложного календаря. Команде нужен эмоциональный всплеск. Вся надежда, что он возникнет благодаря гулу трибун стадиона «Олимпико».

Отыграть два мяча на своём поле — реализуемая задача. Но не когда у тебя худшая защита среди топ-10 команд Серии А (43 пропущенных в 32 играх). «Будё-Глимт» творил в штрафной площади римлян всё что хотел. То и дело партнёры выводили Ульрика Салтнеса на ударные позиции красивыми передачами. Обладающий отличным завершением хавбек оформил дубль.

В ответной встрече попробует Салтнесу помешать забить Самуэль Жиго. Первый матч он пропустил из-за дисквалификации. Экс-защитник московского «Спартака» набрал хорошую форму, стал чаще выигрывать конкуренцию за место в основе. Задача для «Будё-Глимт» усложняется.

Решающее слово будет и за Никитой Хайкиным. Всего четыре раза в этом сезоне 29-летний голкипер пропустил больше двух мячей за встречу. В Лиге Европы — во встрече с «Манчестер Юнайтед», которая завершилась со счётом 3:2 в пользу «красных дьяволов». Вполне возможно, что-то схожее получится и в этот раз.

У «Будё-Глимт» меньше резервов, но команда выглядит свежее. Плюс вдохновлена победой в первой игре и добрала в тонусе после старта сезона в норвежской Элитсерии. Если забьёт ещё, римлянам будет трудно сравнять счёт по итогам двух встреч. А так как надо отыгрываться, небесно-голубым придётся делать акцент на атаку и оголять защиту. Норвежский клуб этим непременно воспользуется.

Ставка: обе забьют за 1.78.