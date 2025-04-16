«МЮ» — «Лион». 14-й клуб АПЛ выйдет в полуфинал Лиги Европы

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Лион». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Сандро Шерер.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Лион» 17 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.75, что составляет приблизительно 57% вероятности. Победа «Лиона» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики считают, что ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.

Прогноз на ответный матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Лион» (17.04.2025)

Несмотря на то что первый матч проходил в Лионе, «Манчестер Юнайтед» атаковал острее и серьёзнее. По-особенному мотивирует команду на Лигу Европы Рубен Аморим. До сих пор его подопечные не потерпели в текущем розыгрыше турнира ни одного поражения. Есть сила воли и характер.

Не смотрите, что «красные дьяволы» располагаются на 14-м месте в АПЛ и на днях с крупным счётом уступили «Ньюкаслу» (1:4). Хоть состав и был близким к основному, настрой разительно отличался от того, с которым они выступают в Лиге Европы.

На предыдущей стадии турнира манкунианцы одолели «Реал Сосьедад». Первый матч также завершился вничью — 1:1, зато ответный на «Олд Траффорд» «МЮ» выиграл убедительно — 4:1. Помогло удаление, но важны не столько обстоятельства, сколько качество футбола. Комбинировала команда классно. Рвением и стремлением показать лучший футбол заслужила победу.

Если в гостях подопечные Аморима смотрелись лучше, то на своём поле тем более должны выиграть. По идее. Помешать может разве что давление со стороны Неманьи Матича. Серб сказал, что Андре Онана — худший голкипер в истории «МЮ». И это колкое заявление сработало. Из-за ошибок вратаря манкунианцы упустили победу в первом матче.

Хоть «Лион» и занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, по качеству игры он ничем лучше «красных дьяволов». Стимул в виде турнирной мотивации во внутреннем первенстве рассредотачивает «львов». Шансы финишировать в топ-3 чемпионата Франции становятся всё реальнее, прямо пропорционально падает вероятность выиграть Лигу Европы.

Заключить пари на лобовую победу манкунианцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. «Красные дьяволы» нестабильны, но когда выходят на поле с правильными мыслями — становятся способны одолеть любого. А тут ещё и дополнительная мотивация исправиться за крупное поражение от «Ньюкасла». При поддержке болельщиков «МЮ» должен обыграть «Лион».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.75.