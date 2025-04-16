«Атлетик» — «Рейнджерс». Ох уж этот прагматизм Вальверде

Баски, несомненно, добудут путёвку в полуфинал, но весельем тут не пахнет.

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Атлетик» примет «Рейнджерс». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Ирфан Пельто.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Рейнджерс» 17 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 1.41, что равно приблизительно 70% вероятности. Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 7.90. Ничейный исход можно найти в линии за 5.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетик» — «Рейнджерс» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.85.

Прогноз на ответный матч Лиги Европы «Атлетик» — «Рейнджерс» (17.04.2025)

Странно, что «Атлетик» не выиграл первый матч. Бо́льшую часть встречи соперник провёл в меньшинстве. Баски должны были воспользоваться численным преимуществом, но их хватило только на один гол, который не был засчитан. Судья решил отменить взятие ворот и назначить 11-метровый удар, который парировал Лиам Келли.

В этот день вратарь «Рейнджерс» был на высоте. С реакцией и ловкостью у него полный порядок. И защитники у сине-белых очень внимательные. Мало что позволяли «Атлетику» в своей штрафной площади. Это первая предпосылка к тому, что ответная встреча тоже не получится результативной.

Подходят к ней подопечные Эрнесто Вальверде в статусе явного фаворита. В качестве домашней команды они проиграли всего лишь 1 из 16 матчей в чемпионате Испании. Обидно уступили мадридскому «Атлетико», пропустив на 90+2-й минуте. В своих стенах баски неукротимы.

Вторая предпосылка к небольшому количеству голов — прагматизм Вальверде. Его подопечные играют надёжно, иногда даже чрезмерно. Не хватает остроты в атаке. Плюс частенько подводит реализация. Баскам обзавестись бы парой-тройкой отборных исполнителей. Впрочем, они и без этого видятся главным претендентом на победу в Лиге Европы.

В плане стабильности «Атлетик» утрёт нос многим. Он исправно показывает футбол с крайне низким процентом брака. Вальверде ориентировал всё на результат. Создал команду, у которой достаточно проблематично найти слабые места. К слову, П1 + ТМ 3.5 мяча принимается с коэффициентом 2.30.

Нельзя исключать вероятность сенсации. Однако шансов избежать лобового поражения у светло-синих крайне мало. Баски проиграли только 1 из 22 предыдущих встреч Примеры — на выезде мадридскому «Атлетико». Даже «Реал» не смог подобрать ключи к победе над басками. Что уж говорить о «Рейнджерс»?

Ставка: победа «Атлетика» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.