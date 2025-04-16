«Челси» — «Легия». Что может быть проще?

Лига чемпионов — это, конечно, хорошо, но в других еврокубковых турнирах тоже бурлят свои страсти. В четверг, 17 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Челси» — «Легия». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Челси» — «Легия» 17 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.22, что приблизительно равно 81% вероятности. Победа «Легии» оценивается в 14.0, в то время как на ничейный исход коэффициент в районе 6.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Челси» — «Легия» (17.04.2025)

Первый матч, который проходил в Польше, завершился уверенной победой «Челси» со счётом 3:0. И, откровенно говоря, в этой паре уже всё понятно. Более того, вообще не исключено, что представитель английской Премьер-лиги снова забьёт убедительное количество голов и даже не пропустит. Почему? Давайте посмотрим.

Во-первых, ответная встреча пройдёт на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, где хозяевам будет обеспечена поддержка трибун. Раз уж в Варшаве «аристократы» сумели забить три безответных мяча и доминировать с сумасшедшим перевесом (69 на 31 по проценту владения мячом), что им помешает это сделать в комфортной домашней обстановке?

Во-вторых, взгляните на последние результаты «Легии». В четырёх матчах перед первой встречей с «Челси» команда добыла всего две победы при поражении от «Ракува» (2:3) и ничьей с «Погонь» Щецин (0:0). А в единственном матче после первой встречи с «Челси» она потерпела поражение от «Ягеллонии» (0:1). Тоже всухую, кстати.

Вы можете справедливо заметить, что тренерский штаб наверняка даст лидерам отдохнуть и серьёзно перетасует состав. Вот только Энцо Мареска весь общий этап Лиги конференций провёл не основным составом, но всё равно показал доминирующие результаты в среднем срезе по турниру. Мотивация молодёжи здесь перекрывает недостаток опыта.

Шансов на удачное стечение обстоятельств у польской команды практически нет. Да и надо ли оно ей — главный вопрос. Впереди финал Кубка Польши с «Погонь» Щецин, а состав страдает от некоторых потерь. Имеет смысл спокойно завершить выступление на евроарене и подготовиться к матчу за реальный трофей, ведь чемпионство в лиге тоже не светит.

В общем, не мудрим и берём что-то вроде Ф1 (-1.5) или П1 всухую. Альтернативный вариант — победа хозяев через тотал меньше 3.5 мяча. Слишком много здесь голов тоже не предвидится. Лондонскому клубу всё же не стоит забывать о борьбе за выход в Лигу чемпионов на внутренней арене. 3:0 или даже 2:0 хватит за глаза.

Ставка: «Челси» победит «Легию» всухую за 2.34.