Экспресс на Лигу Европы: «МЮ» не безнадёжен, Хайкин приехал за сенсацией

Лига чемпионов отгремела, но не стоит выключать телевизор. В эфире — Лига Европы! Сегодня, 17 апреля, пройдут ответные встречи 1/4 финала. Выбрали самые интересные для вас и составили экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион»

Несмотря на то что первый матч проходил в Лионе, «Манчестер Юнайтед» атаковал острее и серьёзнее. По-особенному мотивирует команду на Лигу Европы Рубен Аморим. До сих пор его подопечные не потерпели в текущем розыгрыше турнира ни одного поражения. Есть сила воли и характер.

Если в гостях подопечные Аморима смотрелись лучше, то на своём поле тем более должны выиграть. По идее. Хоть «Лион» и занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, по качеству игры он ничем лучше. Стимул в виде турнирной мотивации во внутреннем первенстве рассредотачивает «львов». Шансы финишировать в топ-3 чемпионата Франции становятся всё реальнее, прямо пропорционально падает вероятность выиграть Лигу Европы.

Заключить пари на лобовую победу манкунианцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. «Красные дьяволы» нестабильны, но, когда выходят на поле с правильными мыслями, способны одолеть любого. А тут ещё и дополнительная мотивация — исправиться за крупное поражение от «Ньюкасла». При поддержке болельщиков «МЮ» должен обыграть «Лион».

Прогноз на матч «Лацио» — «Будё-Глимт»

«Лацио» отдаляется от зоны Лиги чемпионов в Серии А, а также теряет шансы заполучить путёвку в самый престижный еврокубковый турнир через победу в Лиге Европы. Римляне выиграли только два из восьми последних матчей чемпионата Италии. С трудом обыграли «Милан» (2:1) и «Аталанту» (1:0). С более скромными соперниками результаты хуже.

Сильно просела результативность подопечных Марко Барони. Стало плохо получаться конструировать атаки. В первом матче они безвольно уступили «Будё-Глимт» со счётом 0:2. У Никиты Хайкина практически не было работы. Единственный действительно опасный момент возник после подачи углового в первом тайме.

Отыграть два мяча на своём поле — реализуемая задача. Но не когда у тебя худшая защита среди топ-10 команд Серии А (43 пропущенных в 32 играх). «Будё-Глимт» творил в штрафной площади римлян всё что хотел. И будет это делать снова. Римляне побегут отыгрываться, наверняка забьют, однако в какой-то момент неизбежно раскроются. Норвежский клуб любит таким пользоваться. Должны быть голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»

Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 1:1. Для «Айнтрахта» такой результат сродни победе. Во-первых, у теперь у команды будет преимущество в виде поддержки родных трибун. Во-вторых, от повреждений успели восстановиться некоторые важные игроки франкфуртского клуба. Плюс ещё на внутренней арене положение перспективное. Работать можно и нужно.

«Тоттенхэм» может только позавидовать франкфуртцам. Только в АПЛ у «шпор» 17 поражений. В первом матче они сыграли неплохо. Ряд опасных моментов создали во втором тайме. Надо отдать должное голкиперу «Айнтрахта», который совершил несколько захватывающих дух сейвов. Но мотивации и поддержки болельщиков не хватило лилово-белым для того, чтобы дожать «Айнтрахт».

В АПЛ «шпоры» показывают худший результат за последние 20 лет. Они не проигрывали столько с сезона-2003/2004. Эта тропа ведёт в никуда. Кроме того, в гостях «Тоттенхэм» смотрится совсем удручающе. Уступил в 14 из 25 выездных матчей во всех официальных турнирах. Практически все очки набрал во встречах с аутсайдерами. У немцев точно будут шансы выйти дальше.

Экспресс на матчи Лиги Европы 17 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «МЮ» в матче с «Лионом» за 1.75.

победа «МЮ» в матче с «Лионом» за 1.75. Ставка 2 : обе забьют в матче «Лацио» — «Будё-Глимт» за 1.78.

: обе забьют в матче «Лацио» — «Будё-Глимт» за 1.78. Ставка 3: «Айнтрахт» выйдет в 1/2 финала Лиги Европы за 1.83.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.78 х 1.83 = 5.70.