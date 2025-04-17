Экспресс на футбол с коэффициентом 5.38: «Челси» — на расслабоне, «Атлетик» — серьёзен

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоялись, приступаем к Лиге Европы и Лиге конференций. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на матчи обоих турниров. Смотрим!

Прогноз на матч «Челси» — «Легия»

Первый матч, который проходил в Польше, завершился уверенной победой «Челси» со счётом 3:0. И, откровенно говоря, в этой паре уже всё понятно. Более того, вообще не исключено, что представитель английской Премьер-лиги снова забьёт убедительное количество голов и даже не пропустит. Почему? Давайте посмотрим.

Во-первых, ответная встреча пройдёт на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, где хозяевам будет обеспечена поддержка трибун. Раз уж в Варшаве «аристократы» сумели забить три безответных мяча и доминировать с сумасшедшим перевесом (69 на 31 по проценту владения мячом), что им помешает это сделать в комфортной домашней обстановке?

Во-вторых, взгляните на последние результаты «Легии». В четырёх матчах перед первой встречей с «Челси» команда добыла всего две победы при поражении от «Ракува» (2:3) и ничьей с «Погонью» (0:0). А в единственном матче после первой встречи с «Челси» потерпела поражение от «Ягеллонии» (0:1). Тоже всухую, кстати. Вывод очевиден.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Рейнджерс»

Странно, что «Атлетик» не выиграл первый матч. Бо́льшую часть встречи соперник провёл в меньшинстве. Баски должны были воспользоваться численным преимуществом, однако их хватило только на один гол, который был отменён. Вместо этого судья решил назначить 11-метровый, который парировал Лиам Келли.

В этот день вратарь «Рейнджерс» был на высоте. С реакцией и ловкостью у него полный порядок. И защитники у сине-белых очень внимательные. Мало что позволяли «Атлетику» в своей штрафной. Это первая предпосылка к тому, что ответная встреча тоже не получится результативной.

Вторая предпосылка к небольшому количеству голов — прагматизм Вальверде. Его подопечные играют надёжно, иногда даже чрезмерно. Не хватает остроты в атаке. Впрочем, в плане стабильности «Атлетик» утрёт нос многим. Он исправно показывает футбол с крайне низким процентом брака. А это мощная заявка на выход в полуфинал.

Экспресс на футбол 17 апреля 2025 года

Ставка 1: «Челси» победит «Легию» всухую за 2.34.

«Челси» победит «Легию» всухую за 2.34. Ставка 2: победа «Атлетика» в матче с «Рейнджерс» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

Общий коэффициент: 2.34 х 2.30 = 5.38.