«Ренн» — «Нант». Разгром команды Кузяева вдохновит хозяев

18 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором «Ренн» примет «Нант». Встреча пройдёт в Ренне. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный судья — Абделатиф Херраджи.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Ренн» — «Нант» 18 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ренна» предлагается с коэффициентом 1.85, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Нанта» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Ренн» — «Нант» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Нант» (18.04.2025)

Закупка новых игроков и смена главного тренера зимой сработали. «Ренн» выиграл 6 из 10 предыдущих матчей чемпионата Франции. Поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от «Нанта» составляет пять очков, но у соперника игра в запасе. Сможет ли догнать? Хороший вопрос.

«Канарейки» проиграли пять из восьми последних встреч Лиги 1. В остальных трёх матчах победили, но не без доли везения. Помогли добыть важные очки поддержка родных болельщиков и мотивация в виде борьбы за выживание. Отставание от идущего в зоне стыков «Гавра» Далера Кузяева составляет три очка.

«Ренн» начал постепенно возвращать себе статус одного из сильнейших клубов Лиги 1, разгромив недавно «Гавр» (5:1). «Нант» же топчется на одном месте. Во встрече предыдущего тура «канарейки» сенсационно победили на выезде «Ниццу» (2:1). Соперник доминировал, однако не реализовал моменты. А «канарейки» забили всё, что только можно было.

Каждый раз уповать на удачу нельзя, но «Нанту» ничего другого и не остаётся. У команды посредственный состав и тактически не самый сильный тренер. Результаты соответствующие. До кучи «Ренн» выиграл шесть из восьми последних очных встреч. Две другие проходили в Нанте.

Сейчас красно-чёрные пребывают в отличном расположении духа, нацелены на лучшие результаты. С самыми высокими целями и большими надеждами заканчивают сезон и начинают готовиться к следующему. Заключить пари на то, что одержат лобовую победу во встрече с «Нантом», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Важно, что матч пройдёт в Ренне. Красно-чёрные проиграли 7 из 15 игр Лиги 1 дома. «Канарейки» же выиграли лишь 3 из 15 встреч первенства на выезде, что гораздо хуже. Результат предстоящего матча предугадать становится несложно.

Ставка: победа «Ренна» за 1.85.