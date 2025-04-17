«Эспаньол» — «Хетафе». Кто-нибудь скажет, куда подевались голы?

Хозяева в последнее время хороши, а гости вообще пропустили меньше лидера Примеры.

18 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Эспаньол» примет «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Эспаньол» — «Хетафе» 18 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Эспаньола» предлагается с коэффициентом 2.90, что составляет приблизительно 34% вероятности. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 3.10 — 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 2.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Эспаньол» — «Хетафе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.33.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Хетафе» (18.04.2025)

Далеко не всегда встречи между командами из нижней части турнирнирной таблицы получаются интересными и зрелищными. Этот матч — особенный, потому что померяются силами готовые на всё ради набора очков аутсайдеры. Они ненавидят уступать, и это видно по их результатам.

«Попугаи» проиграли всего-навсего 3 из 15 предыдущих матчей Ла Лиги. Все три поражения потерпели на выезде. Отобрали очки у «Реала» (1:0), «Атлетика» из Бильбао (1:1) и мадридского «Атлетико» (1:1). В двух последних турах разгромили «Райо Вальекано» (4:0) и победили «Севилью» (2:0). Для них перестали существовать авторитеты.

Ввергает соперников в отчаяние крепчайшая оборона «Эспаньола». Помогает обеспечивать её надёжность экс-хавбек «Спартака» Алекс Крал. Только в 2 из 17 последних встреч Примеры «попугаи» пропустили больше одного мяча. В обоих случаях — на выезде. На своём поле в первенстве потерпели всего лишь три поражения. Поддержка болельщиков делает их неуязвимыми.

«Хетафе» тоже не робкого десятка. Он проиграл только 4 из 13 предыдущих матчей чемпионата Испании. Однако настораживает, что результаты ухудшаются. Во встрече последнего тура первенства тёмное-синие дома уступили располагающемуся в зоне вылета «Лас-Пальмасу» (1:3).

Придавать поражению большое значение не стоит, ведь ключевую роль сыграло удаление на 33-й минуте. Соперник просто воспользовался численным преимуществом. Опасность в том, что этой маленькой ложки дёгтя может оказаться достаточно для того, чтобы испортилась бочка мёда.

Играя бо́льшую часть встречи с «Лас-Пальмасом» в меньшинстве, подопечные Хосе Бордаласа потратили запасы энергии. Плюс поражение наверняка оставило неприятный осадок на душе. «Попугаи» подходят ко встрече лучше готовыми и физически, и психологически.

Заключить пари на 1Х + ТМ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.84. Много голов ждать точно не стоит. У соперников хорошо организована игра в обороне, но топовых исполнителей в атаке дефицит. Поэтому только одна из пяти предыдущих очных встреч получилась результативной. И её можно вынести за скобки, потому что она проходила в Хетафе.

Ставка: «Эспаньол» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.