«Оренбург» — «Динамо» Махачкала. Биджиев разобьёт мечту Слишковича

19 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 12:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Махачкала 19 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на матч чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» Махачкала (19.04.2025)

«Оренбург» не теряет надежды на спасение, однако шансы избежать вылета в Первую лигу тают на глазах. Отставание от занимающего 14-е место в турнирной таблице первенства «Пари НН» составляет шесть очков, а до конца сезона осталось всего шесть туров. Времени на исправление ошибок и устранение проблем слишком мало.

Владимира Слишковича упрекнуть не в чем. Благодаря его трудам сине-белые стали интереснее смотреться в атаке, больше моментов создают. Увы, плохая реализация, а также детские ошибки защитников во втором тайме перечёркивают все старания боснийского специалиста.

Оренбуржцы уступили в 10 из 12 предыдущих матчей чемпионата России. Победили «Факел» (1:0), безвыигрышная серия которого насчитывает 12 встреч в РПЛ, а также сбавивший обороты «Пари Нижний Новгород» (2:1). Махачкалинское «Динамо» на их фоне — гладиатор среди плебеев.

Подопечные Хасанби Биджиева точно для себя решили, что на понижение в дивизионе идти — не вариант. Проиграли только 3 из 10 последних встреч РПЛ. Поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице. Показывают футбол, ориентированный на результат. И в обороне отличное качество игры, и с результативностью дело наконец пошло.

Набирает форму Гамид Агаларов, в составе «Уфы» ставший лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/2022. Во встрече с «Химками» (4:1) он оформил дубль и отдал один голевой пас. В матче последнего тура первенства со «Спартаком» форвард не отметился результативными действиями, но это не помешало махачкалинцам победить со счётом 2:1.

Махачкалинское «Динамо» потеряло много очков из-за того, что подводило завершение и не хватало качественного последнего паса. Однако Биджиев продолжал гнуть свою линию, и не зря. Мощность атаки стала повышаться. Четыре гола забили «Крыльям Советов», столько же — «Химкам», ещё два — «Спартаку». Берегись, Оренбург!

Ставка: победа «Динамо» Махачкала за 3.00.