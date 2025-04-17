Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков

Последние месяцы сфера беттинга живёт в ожидании закона о самозапрете ставок. Документ обсуждают и букмекеры, и игроки, которые ищут способ справиться со своей зависимостью. Но как и у любой реформы, у этого решения есть нюансы. «Чемпионат» провёл исследование, чтобы понять, как сделать так, чтобы самозапрет работал эффективно – и не ударил ни по людям, ни по индустрии, ни по российскому спорту.

Почему так много говорят о самозапрете ставок?

Тема самозапрета стала особенно актуальной. XXI век и развитие технологий – это новые и возможности, и опасности. Раньше, чтобы сделать ставку, нужно было хотя бы дойти до пункта приёма. Сейчас – пара кликов (не обязательно даже вставать с дивана к компьютеру), и пари заключено. Это увеличивает опасность зависимости: ставки стали доступнее, чем когда-либо.

Риски с каждым годом выше. Букмекерский рынок в России растёт, конкуренция – тоже. Букмекеры вкладывают большие деньги в рекламу, так что соблазны поджидают неустойчивых игроков на каждом углу. На этом фоне, конечно, популярно мнение, что нужно просто запретить игорный бизнес. Однако это не решение проблемы – по нескольким причинам.

Самое очевидное: попытки запретить беттинг приведут только к переходу рынка в тень и развитию нелегального букмекерского бизнеса – со всеми последствиями.

Чтобы легализация не была формальностью, в России существует много ограничений и требований для лицензированных букмекеров.

Теперь представить российский спорт без букмекеров невозможно Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Букмекеры тратят огромные деньги на развитие спорта в России: только целевых отчислений в 2024 году компании выплатили на сумму около 33 млрд рублей. И стремятся быть социально ответственными. Практически у каждой компании сейчас есть благотворительная программа или фонд. Поэтому запрещать букмекерский бизнес в России — точно неправильно. А вот сделать реальный шаг к борьбе с лудоманией обязательно нужно. И самозапрет выглядит едва ли не идеальным инструментом для всех заинтересованных сторон.

«От введения самозапрета выигрывают все стороны, даже государство, – отмечает советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов. – Те игроки, которые сомневаются в самоконтроле, могут подать заявление и вздохнуть спокойнее, за исключением, конечно, того момента, когда их будет одолевать рекламой нелегальное онлайн-казино.

Букмекеры, возможно, на время переведут дух от спекуляций лудоманией и угроз от новых законопроектов. Государство сможет сосредоточиться на борьбе с нелегальным бизнесом».

Лудомания – серьёзная проблема?

Да, и масштаб увеличивается. По данным ВОЗ, ежегодно в мире лудоманами становятся около 350 млн человек , а за последние 10 лет их число выросло на 500%. Большинство зависимых — молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет. Согласно международной классификации, лудомания или склонность к азартным играм и пари – это болезнь, психическое расстройство.

В России официальную статистику не ведут. Но компания Better провела исследование, по данным которого, около 12% россиян страдают лудоманией . Кроме того, есть цифра в 10% семейного бюджета – столько в среднем тратят на игру зависимые. И это лишь «средняя температура по больнице». Есть и более пугающие цифры. Например, более 20% бездомных в России — лудоманы, а в среднем в год азартные игроки теряют более 1,5 млн рублей.

Важный момент — лудоманам сложно получить помощь. В июле 2024 года на прошедшем в Госдуме «Круглом столе по вопросам организации системы профилактики и лечения зависимости от азартных игр» об этом говорил исполнительный директор АНО «Центр борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков: «Государство признаёт лудоманию болезнью, но обратной стороны это не несёт. Мы обзванивали все горячие линии поддержки в стране. Вы попробуйте хоть куда-то дозвониться. Минимум три часа нужно ждать. Такого инструмента нет. Сегодня мы всем рекомендуем звонить в 112.

Реклама букмекера на матче КХЛ Фото: ХК «Спартак»

Нет клинических рекомендаций по лудомании. Есть по зависимостям, лудомании там нет. Нам не с чем работать. Есть реабилитационные центры, в которых люди против своей воли содержатся незаконно. Платят деньги, никак не социализируются и попадают в ту же среду».

На том же мероприятии директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко говорила, что на 2025-2027 годы запланировано госзадание, в рамках которого будут созданы клинические рекомендации по лечению состояний Z и F. Состояние Z — это склонность к азартным играм и пари (ограничения на жизнедеятельность пациента не вносятся), а состояние F — патологическое влечение к азартным играм (вносятся ограничения на кредиты, происходит лечение психотерапией и лекарствами).

Конечно, в F-случаях самозапрет не поможет, нужно всестороннее лечение. Об этом говорит Вадим Гущин, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией Государственного научного центра РФ – Института медико-биологических проблем РАН: «Это не работает. Тут нужны социальная помощь специалиста и работа с окружением. Это не история, где можешь остановиться в один момент. Алкоголик тоже это говорит, но не останавливается. Я общаюсь и пытаюсь помочь людям с этим дефектом. Не могу сказать, что процент излечения высок. Это огромная социальная проблема, которая решается не очень эффективно. То есть мы не очень хорошо знаем, что с этим делать».

Гущин также добавил, что эта проблема затрагивает и ряд спортсменов: «Начнём с того, что спортсмен азартен по определению. Я говорю о желании побеждать всегда и везде. Это первое. Во-вторых, влияет переключение. Большой проблемой остаётся свободное время. То есть хочется чего-то, что принципиально бы отличалось бы от монотонной спортивной тренировки. В данном случае — пожалуйста. И не стоит забывать, что у нас профессиональный спорт — людям есть на что играть. Играют не на щелбаны или 10 копеек, у многих хорошие гонорары. Люди готовы их проиграть. Это три базовые причины возникновения лудомании».

Сандро Тонали — один из спортсменов, столкнувшихся с лудоманией Фото: George Wood/Getty Images

Букмекеры очень ждут самозапрет. Почему?

Кажется, что букмекерам такой закон не выгоден. Но в реальности они его поддерживают. Во-первых, это вопрос репутации. Букмекерские компании много вкладываются в имидж. Во-вторых, компании понимают: если игрок осознаёт проблему и ставит ограничение, велика вероятность, что после перерыва он вернётся — однако уже без разрушительной зависимости.

«Сегодня букмекерский рынок сильно изменился: наши клиенты хорошо разбираются в спорте и владеют аналитикой, – объясняет Константин Макаров, президент букмекерской компании BetBoom. – Если человек принимает решение о самоограничении, значит, он чувствует, что его увлечение начинает мешать другим аспектам жизни. Вполне возможно, спустя время он отдохнёт от заключения пари и вернётся к ставкам, такие случаи происходят регулярно.

Институт самозапрета – цивилизованный инструмент борьбы с излишним увлечением азартными играми. Его позитивное значение в том, что, помимо постоянного регулирования букмекерского бизнеса, теперь появляется механизм, позволяющий игрокам самостоятельно контролировать своё участие в ставках . Это правильный шаг в сторону ответственной игры».

По словам исполнительного директора Первой саморегулируемой организации букмекеров (СРО) России Олега Давыдова, только введение самозапрета на законодательном уровне позволит реализовать его на равных условиях для всех участников рынка и обеспечить равную доступность для всех участников азартных игр.

Если самозапрет так нужен, почему его до сих пор не приняли?

Идея не нова, первые разговоры об этом начались ещё 10 лет назад , когда создавались букмекерские СРО. До органов власти подобный документ добрался в 2019 году, но тогда застрял в канцеляриях. Вторая попытка состоялась в 2021 году. Минфин направил текст закона для оценки в Аналитический центр при правительстве. На этом всё снова закончилось.

И вот третья попытка – в 2024 году законопроект внесли в Госдуму. Предполагается, что заявку на самозапрет можно будет подать через «Госуслуги». Букмекеры и казино разместят баннеры с информацией об опции на сайтах и в приложениях, а также в игорных заведениях.

После активации механизма нельзя будет делать ставки и переводы в адрес БК, а компаниям запретят присылать рекламу тем, кто решил себя ограничить.

Документ предусматривает минимальный срок ограничения — 12 месяцев. Если закон примут, он вступит в силу 1 сентября .

Кроме того, в марте 2025 года появился законопроект о создании реестра самозапрета на азартные игры. Букмекеры и другие представители игорного бизнеса будут сверяться с перечнем, прежде чем оказать услуги игроку.

А ещё есть инициатива о запрете ставок должникам. Шлагбаум на пари могут поставить тем, в отношении кого возбудили исполнительное производство. Доступ к букмекерским конторам откроют, когда будут погашены все долги.

Почему же закон не принимают так долго? По словам Николая Оганезова, советника гендиректора «Фонбет», дело может быть в лобби нелегального сектора:

«В Госдуме сейчас на рассмотрении несколько законодательных инициатив на разных стадиях. Все они обосновываются необходимостью борьбы с лудоманией. И борьба эта касается исключительно легальных операторов, а вот инициатив по борьбе с нелегальными онлайн-казино почти не слышно. Например, единственная инициатива, направленная против нелегалов, о введении уголовной ответственности за рекламу нелегальных операторов азартных игр задвинута в задний угол и какого-либо движения не имеет. Почему? Нет ответа.

Николай Оганезов Фото: «Чемпионат»

Такое впечатление, что в стране присутствует очень мощное лобби конкретно со стороны нелегальных операторов. Именно таким выводом можно обосновать тот момент, что самый эффективный инструмент борьбы с лудоманией – закон о самоограничениях от азартных игр не может быть принят уже почти 6 лет.

Именно вступление в силу закона о самоограничениях позволило бы существенно ограничить политических популистов со спекуляциями на тему «эпидемии» лудомании, направленными исключительно против легального бизнеса. Именно такие популисты осознанно или неосознанно пытаются создать условия для перетока аудитории легальных операторов в сторону нелегальных онлайн-казино».

Ввели же самозапрет на кредиты. Почему бы не сделать так же со ставками?

Действительно, в 2025 году заработал механизм о самозапрете на выдачу кредитов. Теоретически этот механизм можно рассматривать в качестве прообраза самозапрета на игру в БК. По большинству параметров всё сопоставимо. Но есть важный момент: после подачи заявления самозапрет на кредиты устанавливают в течение трёх дней.

Если речь идёт о крупной сумме, то банку примерно столько времени и потребуется на то, чтобы принять решение. В случае азартных игр такой люфт между заявлением и установкой запрета может стать фатальным. Три дня – достаточный срок для лудомана, чтобы проиграться в пух и прах. Поэтому требуется механизм, который позволит установить запрет максимально быстро и при этом не будет мешать компаниям и другим игрокам. Пока что формулировка в законопроекте о самозапрете на ставки выглядит сырой.

«Информация будет обновляться каждые 12 часов, – рассказывает Евгения Григорьева, директор по маркетингу компании «Мелбет». – К сожалению, для проверки любой базы данных требуется время, поэтому обычно срок исполнения незамедлительных предписаний наступает на следующий день. Тогда обновление баз данных и введения ограничений происходит бесшовно и незаметно для пользователей.

Сейчас законопроект не предусматривает достаточного времени на обработку информации. Такая формулировка приведёт к приостановке любых денежных операций в отношении всех игроков на время сверки баз данных каждые 12 часов. Получается, что от введения каким-либо лицом самоограничений каждые 12 часов на какое-то время другие игроки будут фактически ограничены как в совершении ставок, так и в выплате им выигрышей».

У букмекеров есть свои ограничения. Какие и для чего?

Букмекеры, конечно, ждут принятия закона о самозапрете, но, пока его нет, пробуют свои практики. Почти у каждой компании есть механизм ограничений, которые игроки могут наложить сами на себя. Это ограничения по суммам ставок и расходов на игру, возможно даже закрытие счёта .

Глава отдела аналитики БК «Балтбет» Павел Степанов рассказал, что компания принимает порядка 10 подобных заявлений в неделю.

«Наш механизм действует уже лет 15. Тогда мы принимали заявления от клиентов на пунктах приёма ставок, проверяли, нет ли нерассчитанных пари, и блокировали их аккаунты на любой срок от недели до бесконечности. Мы продолжаем принимать такие заявления и сейчас, каждую неделю обращаются до 10 человек», — отметил Степанов.

Болельщики на фоне рекламы букмекера на футбольном матче Фото: ФК «Динамо» Москва

В «Марафоне» пробуют аналогичный инструмент. «Мы давно реализовали процедуру самоисключения – добровольный шаг, который позволяет установить период (от шести месяцев до пяти лет), в течение которого клиент не сможет заключать пари в нашей компании. Кроме того, мы предлагаем возможность самоисключения на постоянной основе. Однако процедура не является востребованной среди наших клиентов», – подчеркнула Наталья Вилкова, генеральный директор БК «Марафон».

В 2023 году свой вариант решения проблемы предложил «Единый ЦУПИС» – сервис «Ответственная игра». Председатель правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина рассказывала, что сервис очень благотворно влияет на игроков: «Он по принципу единого окна позволяет вносить игрокам самоограничения. По сумме, по объёму на месяц, неделю либо самоисключение навсегда. На втором месте этот параметр находится. Но у нас нет жёстких ограничений на возвращение».

Лёгкое снятие самозапрета – через письмо на электронную почту – одно из слабых мест механизма. Вторая проблема в обмене информацией: букмекеры узнают об ограничении, только когда игрок пытается пополнить счёт. До этого момента потенциальный лудоман будет получать рекламу от компаний, а если у него есть фрибеты, он может ими пользоваться. И если ставка на фрибет оказалась удачной — следует заявление на снятие запрета и новый виток игры.

«Система работает оперативно, поскольку ЕЦУПИС – единственный банк, через который букмекеры могут принимать ставки и выплачивать выигрыши. Все процессы четко регламентированы. Но букмекеры получают информацию только на стадиях пополнения и вывода средств. Это стандартный этап воронки любого букмекерского бизнеса», – подчеркнул президент BetBoom Константин Макаров.

Подобный сервис внедрили в конце 2024 года и в ЕРАИ — компании, которая сейчас получает целевые отчисления букмекеров. Он получил название «Стоп-Игра». На нём можно пройти тест, который поможет выявить зависимость. Есть советы для зависимых и их близких, есть пара ссылок на сервисы помощи (платные). В общем и целом идея хорошая. Но, например, за полгода работы так и не появилась бесплатная горячая линия помощи, создание которой анонсировалось.

Реклама букмекера на футбольном матче «Локомотив» — «Динамо» Фото: ФК «Динамо» Москва

А как в других странах?

В Великобритании похожая система получила название Gamestop. Во второй половине 2024 года 48% её пользователей выбрали исключение на пять лет.

«В Великобритании существует система, позволяющая игрокам устанавливать лимиты на свои ставки, время игры и потери. Система хорошо интегрирована в платформы букмекеров, и игроки могут легко управлять своими лимитами. Также существует поддержка со стороны государственных органов и организаций, занимающихся проблемами азартных игр», – поясняет Евгения Григорьева.

В Австралии интересный опыт по самоисключению предложили в штате Виктория. В игорных заведениях для каждого игрока предусмотрены перерывы на отдых, чтобы тот мог проанализировать свои расходы и поведение. Работает и цифровой мониторинг: если поведение игрока меняется в худшую сторону, его проинформируют об этом и предложат пути решения.

В Швеции действует программа Spelaplus. Что-то похожее на наш запрет через «Госуслуги». После регистрации в программе игрок теряет доступ ко всем сайтам легальных в стране компаний. Будет ему закрыт и доступ в игорные заведения.

При этом, как отмечает Павел Степанов, идеальной формулы нет нигде, поскольку ни в одной стране не победили офшорных букмекеров полностью . Но есть закономерность: чем меньше доля нелегальных казино на рынке, тем лучше работает механизм самоограничений. Если человек поставил самозапрет и у него нет соблазна в виде рекламы нелегальных компаний, то у такого ограничения есть все шансы на успех.

Что не так в законопроекте по самозапрету?

Общее мнение представителей букмекерского бизнеса — идея правильная, но подводных камней пока достаточно. Разберём главные.

Срок самоограничения. Наибольшие сомнения вызывает минимальный срок самоисключения в 12 месяцев. Такой длительный период может отпугнуть игроков, которые не решатся на радикальный шаг и уйдут в нелегальный сектор.

Николай Оганезов считает, что самоограничения – рабочий инструмент только тогда, когда максимально удобны для игрока:

«У нас предлагается только запрет, а в международной практике присутствует вариативность. Можно ограничить себя по различным срокам, по размеру ставки, по периодичности, по депозиту и так далее. Даётся огромный перечень: человек сам определяет. И если он выбирает более удобный инструмент, больше шансов, что он на нём и останется, а не передумает через неделю и не пойдёт к нелегальному букмекеру. Поэтому хотелось бы, чтобы наши законодатели всё это учитывали – изначальные четыре месяца выглядят разумно, тем более это срок минимальный, а не пресекательный».

Кроме того, на «серых» сайтах игроки получат доступ не только к ставкам на спорт, но и к игровым автоматам, нелегальным казино. Это может привести к печальным последствиям.

«Человек может полностью утратить контроль над собой, – предупреждает Олег Давыдов. – Как показывает практика уже применяющихся добровольных механизмов самоограничения, для многих полный отказ – это не вариант, а наличие вариативности применяемых мер – один из ключевых факторов для того, чтобы вообще принять решение о введении каких-либо самоограничений ».

Каких-то игроков просто отпугнёт перспектива устанавливать самозапрет сразу на год. Константин Макаров предложил ввести градацию самоисключения: на 3, 6, 9 и 12 месяцев, чтобы каждый мог выбрать подходящий для себя вариант.

Игрок «Краснодара» Джон Кордоба на фоне рекламы букмекера Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Говорят и об оттоке клиентов. Этот вывод вытекает из длинного срока самоограничения. Оттока не избежать, но к этому букмекеры уже готовы, так что глобальной проблемой называть это не будем. В BetBoom считают, что причины, по которым люди перестают делать ставки, разные: потеря интереса к спорту, смена увлечений, религиозные соображения. Так что самозапрет только формализует этот процесс.

«В любом случае долгосрочные перспективы по формированию здоровой игровой среды и доверия игроков важнее краткосрочных финансовых показателей», – подытожила Наталья Вилкова.

Борьба с рекламой нелегального сектора. Законопроект о самозапрете не сможет нормально работать без ужесточения борьбы с нелегалами. Доступ к сайтам офшорных компаний ограничен, но с этим можно справиться, а найти рабочее зеркало — минутное дело. Да, в адрес таких компаний нельзя совершить переводы с банковской карты, но и тут есть варианты.

«С точки зрения законов и правового и социального полей самоограничение – ход правильный. Но, к сожалению, без победы над нелегальным беттингом и гемблингом всё сведётся к тому, что самоограниченные люди просто перейдут к офшорным букмекерам и вышеозначенные цели не будут достигнуты, а ситуация только ухудшится – ведь офшорные казино и букмекеры не платят отчислений», – отмечает Павел Степанов.

Профилактика лудомании. Профилактика лудомании тоже нуждается в развитии: нужны горячие линии, реабилитационные центры, обучение врачей для работы с такими пациентами.

По данным БК «Балтбет», подавляющему большинству людей хватает суток, чтобы выйти из состояния неконтролируемого азарта, для двух третей из оставшихся — от недели до двух, остальным не поможет даже трёхлетний срок воздержания. Процент этих граждан невысок, в некоторых странах их принудительно отправляют на терапевтические занятия с целью борьбы с лудоманией.

По словам Натальи Вилковой, необходимо предусмотреть единый подход к профилактической работе с игроками, которые осознали проблему. Возможно, создать онлайн- и офлайн-центры психологической поддержки при совместном участии букмекерских контор и представителей Минздрава.

Решит ли самозапрет проблему лудомании?

Целиком проблему с помощью одного самозапрета не решить. Ограничение на ставки станет всего лишь одним из кирпичиков фундамента в борьбе с игорной зависимостью. Но необходим и комплекс других мер.

Главное – борьба с рекламой онлайн-казино и прочих офшоров. Только в комплексе с этим можно говорить об эффективности какой бы то ни было инициативы, будь то самозапрет на ставки, повышение минимального возраста для заключения пари, запреты должникам и прочее.

Артём Дзюба празднует гол за сборную России на фоне рекламы букмекера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«От введения самозапрета выиграют общество и люди, которые почувствуют на себе дополнительные меры социальной защиты. Но ещё больше выиграют нелегальные казино, которые получат после внедрения закона поток новых пользователей с проблемами в контроле азарта», – прокомментировал эту ситуацию Павел Степанов.

Почему бы не отправлять какую-то часть целевых отчислений на борьбу с лудоманией? Букмекеры платят большие деньги на развитие российского спорта, эти суммы растут год от года. Даже маленькая частичка этих средств, которая пойдет на создание пунктов помощи, работу психологов, реабилитационных центров, будет серьезной помощью. В масштабах сумм, которые сейчас платят компании, это мелочи. Тем более что, вероятно, ставка целевых отчислений скоро вырастет.

Информированность тоже важный момент: стоит больше говорить об опасности лудомании. Ждём появления клинических рекомендаций и новых методических изданий, чтобы в любом лечебном учреждении знали и могли оказать помощь зависимому человеку, который в ней нуждается.

Пока спортивная индустрия только в начале пути борьбы с лудоманией. Но признание проблемы – уже начало. Только когда государство и букмекеры примут единый путь, механизмы по борьбе с лудоманией заработают.

Любая игра теряет смысл, если в ней нет чётких правил и границ.