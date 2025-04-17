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«Динамо» Мн — «Трактор», прогноз на матч Кубка Гагарина 18 апреля 2025 года, смотреть онлайн, прямая трансляция, результат, счёт

«Динамо» Минск — «Трактор», четвёртый матч. 8:0 — это только начало
Алексей Анисимов
«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз на матч
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Не факт, что гости отомстят, но голы будут.

Не расслабляемся! Плей-офф КХЛ продолжается. В пятницу, 18 апреля, на льду стадиона «Арена-Минск» в Беларуси состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии после трёх встреч — 2-1 в пользу челябинской команды.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор» 18 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.34, что приблизительно составляет 42% вероятности. Победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 35%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.48. На тотал больше 1.5 шайбы каждой команды можно поставить за 1.59.

Прогноз на четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Трактор» (18.04.2025)

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Минское «Динамо», конечно, делает вещи. Сначала бодрая регулярка, затем — убедительное выступление против многократного чемпиона ЦСКА (4-2) в первом раунде плей-офф КХЛ. А теперь минчане нашли в себе столько сил, чтобы после двух поражений в гостях у «Трактора» на своём льду одержать ярчайшую победу со счётом 8:0. Круто? Определённо!

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Вообще, домашняя арена — один из главных козырей Дмитрия Квартальнова. Во время регулярного чемпионата его подопечные выиграли 20 из 34 домашних матчей, 17 из них — в основное время. При этом посмотрите на количество пропущенных шайб на данном отрезке – всего 73. Показатели не исключительные, но как минимум достойные.

В плей-офф белорусский клуб этот навык только развил. Три из четырёх побед над ЦСКА были одержаны дома. А посмотрите на счета! 5:2, 5:3, 7:0 — в обороне относительный порядок, а атака солирует. «Трактор» же выиграл Восточную конференцию и долгое время боролся с «Локомотивом» за первое место в сводной таблице. Но в Минске дрогнул даже он.

Главный тренер челябинской команды Бенуа Гру заявил, что особых изменений в составе после провальной третьей встречи серии не будет. В принципе, логично. Хоккеисты наверняка заведутся после такого ледяного душа. Да и серия продолжается, счёт по-прежнему в их пользу. Вот только на громкую месть рассчитывать будет трудно.

Если взять серию в целом, то минское «Динамо» смотрится не хуже «Трактора». А если взять последние 11 матчей в Минске с учётом регулярного чемпионата и плей-офф, то можно найти всего лишь одно поражение хозяев за этот период. При таких раскладах логично ждать, что минчане как минимум не проиграют.

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Кроме того, мы снова можем увидеть результативный хоккей. Челябинцам после 0:8 остаться ещё с одной «баранкой» перед возвращением домой категорически нельзя. Минчане же свои две-три шайбы в плей-офф исправно находят. А как правило — даже больше. Да и серия располагает. Поэтому в качестве итоговой ставки подойдёт 1Х через тотал больше 4.5 шайбы.

Ставка: «Динамо» Мн не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

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