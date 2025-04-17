«Динамо» Минск — «Трактор», четвёртый матч. 8:0 — это только начало

Не расслабляемся! Плей-офф КХЛ продолжается. В пятницу, 18 апреля, на льду стадиона «Арена-Минск» в Беларуси состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии после трёх встреч — 2-1 в пользу челябинской команды.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор» 18 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.34, что приблизительно составляет 42% вероятности. Победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 35%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.48. На тотал больше 1.5 шайбы каждой команды можно поставить за 1.59.

Прогноз на четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Трактор» (18.04.2025)

Минское «Динамо», конечно, делает вещи. Сначала бодрая регулярка, затем — убедительное выступление против многократного чемпиона ЦСКА (4-2) в первом раунде плей-офф КХЛ. А теперь минчане нашли в себе столько сил, чтобы после двух поражений в гостях у «Трактора» на своём льду одержать ярчайшую победу со счётом 8:0. Круто? Определённо!

Вообще, домашняя арена — один из главных козырей Дмитрия Квартальнова. Во время регулярного чемпионата его подопечные выиграли 20 из 34 домашних матчей, 17 из них — в основное время. При этом посмотрите на количество пропущенных шайб на данном отрезке – всего 73. Показатели не исключительные, но как минимум достойные.

В плей-офф белорусский клуб этот навык только развил. Три из четырёх побед над ЦСКА были одержаны дома. А посмотрите на счета! 5:2, 5:3, 7:0 — в обороне относительный порядок, а атака солирует. «Трактор» же выиграл Восточную конференцию и долгое время боролся с «Локомотивом» за первое место в сводной таблице. Но в Минске дрогнул даже он.

Главный тренер челябинской команды Бенуа Гру заявил, что особых изменений в составе после провальной третьей встречи серии не будет. В принципе, логично. Хоккеисты наверняка заведутся после такого ледяного душа. Да и серия продолжается, счёт по-прежнему в их пользу. Вот только на громкую месть рассчитывать будет трудно.

Если взять серию в целом, то минское «Динамо» смотрится не хуже «Трактора». А если взять последние 11 матчей в Минске с учётом регулярного чемпионата и плей-офф, то можно найти всего лишь одно поражение хозяев за этот период. При таких раскладах логично ждать, что минчане как минимум не проиграют.

Кроме того, мы снова можем увидеть результативный хоккей. Челябинцам после 0:8 остаться ещё с одной «баранкой» перед возвращением домой категорически нельзя. Минчане же свои две-три шайбы в плей-офф исправно находят. А как правило — даже больше. Да и серия располагает. Поэтому в качестве итоговой ставки подойдёт 1Х через тотал больше 4.5 шайбы.

Ставка: «Динамо» Мн не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.