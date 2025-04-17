«Акрон» — «Спартак». С Дзюбой лучше не шутить

Будет много голов. Впрочем, как и заведено у этих соперников.

19 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Акрон» примет «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 60% вероятности. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Акрон» — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на матч чемпионата России «Акрон» — «Спартак» (19.04.2025)

Впервые эти команды встретились в 2023 году в Кубке России. «Акрон» с ходу зарекомендовал себя как сложного соперника для московских грандов. Обыграл красно-белых со счётом 2:1. Правильно настроенные тольяттинцы крайне опасны. Накануне зимнего перерыва они победили «Зенит» (2:1).

В первом круге РПЛ «Акрон» проиграл «Спартаку» разгромно — 0:4. Однако, во-первых, то происходило в Москве. Во-вторых, «народная команда» была в шикарном тонусе, сметала всех на своём пути. После зимней паузы темп снизила. Три победы и ничья против двух поражений. И может потерять очки опять. Деян Станкович пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации.

Разгромная победа над «Уралом» (3:0) в Кубке России не прибавляет оптимизма. Манфред Угальде провёл на поле все 90 минут, однако мало чем запомнился. До зимней паузы лучший бомбардир «Спартака» разрывал, а вот после — резко сбавил. В семи встречах отметился только двумя результативными действиями.

Зато в полном порядке Артём Дзюба. Забитые им голы помогли «Акрону» победить «Зенит», «Крылья Советов» (2:0) и «Факел» (1:0). Воодушевил вызов в национальную команду. 36-летний нападающий получил признание и статус лучшего бомбардира в истории сборной России. Для него это было очень важно.

На матчи со «Спартаком» у Дзюбы особый настрой. Может сработать правило бывших. В последней очной встрече 36-летний форвард забил, а завершилась она со счётом 3:2 в пользу красно-белых. С высокой долей вероятности в этот раз будет что-то подобное. Берём ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.86.

У «Спартака» дополнительная мотивация в виде чемпионской гонки, шансы догнать «Краснодар» ещё есть. «Акрон» же будет подпитывать поддержка болельщиков. Списывать тольяттинцев со счетов точно не стоит. А вот «верх» по голам проверить можно и нужно. Соперники отдают предпочтение открытому стилю футбола и всегда нацелены на чужие ворота.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.