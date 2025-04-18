Экспресс на футбол в пятницу: Лига 1 и Примера готовятся к выходным

Четвертьфиналы еврокубковых соревнований отгремели, возвращаемся на внутренние арены. Сегодня, 18 апреля, матчей немного, а достойных — ещё меньше. Впрочем, это не помешает собрать небольшой экспресс.

Прогноз на матч «Эспаньол» — «Хетафе»

Футболисты «Эспаньола» проиграли всего-навсего 3 из 15 предыдущих матчей Ла Лиги. Все три поражения потерпели на выезде. Отобрали очки у «Реала» (1:0), «Атлетика» из Бильбао (1:1) и мадридского «Атлетико» (1:1). В двух последних турах разгромили «Райо Вальекано» (4:0) и победили «Севилью» (2:0). Для них перестали существовать авторитеты.

Ввергает соперников в отчаяние крепчайшая оборона «Эспаньола». Помогает обеспечивать её надёжность экс-хавбек «Спартака» Алекс Крал. Только в 2 из 17 последних встреч Примеры «попугаи» пропустили больше одного мяча. Оба раза — на выезде. На своём поле в первенстве потерпели лишь три поражения. Поддержка болельщиков делает их неуязвимыми.

«Хетафе» тоже не робкого десятка. Он проиграл только 4 из 13 предыдущих матчей чемпионата Испании. Однако настораживает, что результаты ухудшаются. Из-за этого небольшое преимущество будет у соперника. Заключить пари на 1Х + ТМ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.84. Много голов ждать точно не стоит. У соперников хорошо организована игра в обороне, но дефицит топовых исполнителей в атаке.

Прогноз на матч «Ренн» — «Нант»

Закупка новых игроков и смена главного тренера зимой сработали. «Ренн» выиграл 6 из 10 предыдущих матчей чемпионата Франции. Поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от «Нанта» составляет пять очков, но у соперника игра в запасе. Сможет ли тот догнать? Хороший вопрос.

«Ренн» начал постепенно возвращать себе статус одного из сильнейших клубов Лиги 1, разгромив недавно «Гавр» (5:1). «Нант» же топчется на одном месте. Во встрече предыдущего тура «канарейки» сенсационно победили на выезде «Ниццу» (2:1). Соперник доминировал, однако не реализовал моменты. А «канарейки» забили всё, что только можно было.

Каждый раз уповать на удачу нельзя, но «Нанту» ничего другого и не остаётся. У команды посредственный состав и не самый подкованный тактически тренер. Красно-чёрные же сейчас пребывают в отличном расположении духа, нацелены на лучшие результаты. Важно и то, что матч пройдёт в Ренне.

Экспресс на матчи 18 апреля 2025 года

Ставка 1: «Эспаньол» не проиграет «Хетафе» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

«Эспаньол» не проиграет «Хетафе» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.84. Ставка 2: победа «Ренна» в матче с «Нантом» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.84 х 1.85 = 3.40.