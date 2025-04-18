Экспресс на хоккей: минское «Динамо» кошмарит «Трактор», московское — только проснулось

Страсти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги кипят всё сильнее. 1/4 финала Кубка Гагарина в самом разгаре. Сегодня, 18 апреля, следим за четвёртыми матчами серий. С экспрессом на «Чемпионате», разумеется!

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Трактор»

Минское «Динамо», конечно, делает вещи. Сначала бодрая регулярка, затем — убедительное выступление против многократного чемпиона ЦСКА (4-2) в первом раунде плей-офф КХЛ. А теперь минчане нашли в себе столько сил, чтобы после двух поражений в гостях у «Трактора» на своём льду одержать ярчайшую победу со счётом 8:0. Круто? Определённо!

Вообще, домашняя арена — один из главных козырей Дмитрия Квартальнова. Во время регулярного чемпионата его подопечные выиграли 20 из 34 домашних матчей, 17 из них — в основное время. При этом посмотрите на количество пропущенных шайб на данном отрезке – всего 73. Показатели не исключительные, но как минимум достойные.

Едва ли минчане проиграют и теперь. На таком-то фоне. Однако ответ гостей не заставит себя долго ждать. Челябинцам после 0:8 остаться ещё с одной «баранкой» перед возвращением домой категорически нельзя. Вот и получается, что есть все предпосылки с результативному матчу.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва

Далеко не самый стабильный «Ак Барс» утянул на выезде у московского «Динамо», которое финишировало на втором месте в Западной конференций, две победы и вернулся к себе домой при комфортнейшем преимуществе в серии. Однако москвичи ожили и, показав солидную дисциплину, наконец реализовали свои шансы, сократив отставание в серии.

Впереди — вторая гостевая игра, но психология должна работать уже на гостей. Хозяева же могут немного занервничать. После первого результативного матча в серии, когда на двоих было заброшено восемь шайб, соперники немного подуспокоились. За два последних матча на двоих забросили суммарно меньше — всего шесть шайб.

Едва ли и четвёртая встреча противостояния получится голевой. На казанцев по-прежнему работает преимущество в серии. Зачем им куда-то спешить, ещё и на домашней арене? Москвичи же наверняка не захотят ничего менять в игре после добытого результата. Так что ждём больше борьбы и штрафов, нежели атакующего хоккея и голов.

Экспресс на Кубок Гагарина 18 апреля 2025 года

Ставка 1: «Динамо» Мн не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

«Динамо» Мн не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20. Ставка 2: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Ак Барс» — «Динамо» М за 2.05.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.05 = 4.51.