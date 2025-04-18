«Краснодар» — «Ахмат». Мусаев исправится за 1:4 от «Зенита»

19 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 4.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Краснодар» — «Ахмат» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат» (19.04.2025)

Краснодарцам есть что припомнить «Ахмату». Грозненцы выбили краснодарцев из Кубка России. Главным антигероем встречи стал Джон Кордоба. Он запорол ряд голевых моментов и «привёз» пенальти. Звания героя же удостоился вышедший на замену во втором тайме Бернард Бериша. Он оформил дубль.

Помимо желания отомстить «зелёным» и очистить репутацию, у «быков» мощная турнирная мотивация. После крупного поражения со счётом 1:4 в очном матче отрыв от «Зенита» сократился до двух очков. На это необходимо отреагировать. В противном случае упустят золотые медали, как в прошлом сезоне.

Нелёгкое испытание ждёт команду Мурада Мусаева. История очных встреч свидетельствует о том, что «Ахмат» — далеко не самый лёгкий для краснодарцев соперник. «Зелёные» проиграли только одну из семи предыдущих встреч. Причём уступили не в РПЛ, а на групповом этапе Кубка России.

У грозненцев стимула тоже предостаточно. Они ведут борьбу за выживание. И преуспевают. Беспроигрышная серия в первенстве насчитывает уже восемь встреч. Браво, Сергей Ташуев! Тренер вытащил команду из затяжного кризиса, поставил качественный командный футбол, укрепил эмоциональную составляющую.

Правда, на днях по этой самой составляющей был нанесён болезненный удар. «Ахмат» впервые в 2025 году проиграл. Уступил на выезде «Локомотиву» (1:2) и вылетел из Кубка России. Это может выбить подопечных Ташуева из колеи. Заключить пари на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.83.

Большое значение имеет то, что встреча пройдёт в Краснодаре. Дома в текущем розыгрыше РПЛ «быки» всего четыре раза потеряли очки (три ничьих и одно поражение). В то же время «Ахмат» выиграл только 1 из 11 выездных матчей первенства.

У Мусаева была почти неделя, чтобы подготовить своих подопечных, провести тщательную работу над ошибками и пресечь их повторение. У Ташуева времени не было совсем. Сложная игра с «Ростовом», выездное поражение от «Локомотива», теперь — поездка в гости к лидеру. И всё это за семь дней. Какой напрашивается вывод?

Ставка: победа «Краснодара» за 1.83.