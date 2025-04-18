«Барселона» — «Сельта». Семечки для Флика и Левандовского

19 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Сельту». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Барселона» — «Сельта» 19 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.31, что составляет приблизительно 76% вероятности. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 8.70. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Сельта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта» (19.04.2025)

Интересно, что соперники подходят к встрече со схожими вводными. Прервались их беспроигрышные серии. У «Барселоны» была повнушительнее, насчитывала 23 встречи во всех турнирах. «Сельта» шла на девять матчей в Примере без поражений подряд, пока не уступила «Эспаньолу» (0:2).

Важно не пасть духом после проигрыша. Более подвержена эмоциональному спаду «Сельта». «Барселона» хоть и уступила дортмундской «Боруссии» со счётом 1:3, но в полуфинал Лиги чемпионов вышла. Главная цель достигнута, настроение у подопечных Ханс-Дитера Флика должно быть хорошим.

С чего бы ему, собственно, быть плохим? Каталонцы идут на квадрупл. Возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре очка. И греет сине-гранатовым душу, что мадридцы на днях вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Арсеналу».

В первом круге «Барселона» сыграла с «Сельтой» вничью — 2:2. Каталонцы действовали полуосновным составом и упустили преимущество в два мяча из-за удаления. Причём встреча проходила в Виго. В этот раз задавать ритм игре будут подопечные Флика.

Дома сине-гранатовые выиграли 11 из 15 матчей чемпионата Испании и один раз сыграли вничью. За этот период забили 41 гол, в то время как пропустили только 11. Не перестаёт радовать Роберт Левандовски. Оформленный им дубль помог разгромить дортмундскую «Боруссию» (4:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Заключить пари на то, что «Барселона» победит с форой (-1,5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. В конце концов «Сельта» далеко не так опасна, как дортмундская «Боруссия». «Кельты» даже нацелены закончить сезон в зоне еврокубков, занимают седьмое место. Однако есть несколько нюансов.

Состав и качество командной игры у «Сельты» значительно хуже, чем у каталонцев. Что уж говорить, если самым опасным игроком галисийцев является 37-летний Яго Аспас? Форвард в хорошей для своего возраста форме, но подходит время вешать бутсы на гвоздь. А новых лидеров такого уровня у «Сельты» не появляется.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.80.