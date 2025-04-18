А не замахнуться ли Овечкину на чемпионство? Чего ждать от розыгрыша Кубка Стэнли

В НХЛ начинается самая интересная часть сезона! Погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки успешно завершена, теперь новоиспечённый рекордмен, его партнёры и ещё 15 команд начнут борьбу за Кубок Стэнли. Первые матчи пройдут уже в ночь на 20 апреля. Изучаем букмекерские расклады перед стартом плей-офф.

Кто с кем сыграет в Кубке Стэнли — 2025

Сетка в турнире жёсткая, так что мы сразу же можем понять турнирный путь команд. Пары первого раунда выглядят следующим образом.

Западная конференция:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»;

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»;

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»;

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Восточная конференция:

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз»;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз».

Два фаворита сразятся уже на старте

Букмекеры выделяют среди всех команд три. Это «Колорадо» (коэффициент 8.00), «Даллас» и «Флорида» (по 8.50). И надо ж такому случиться, что «лавины» и «звёзды» сразятся в первом же раунде между собой! «Колорадо» во главе с Натаном Маккинноном выглядит более талантливым по составу, но легко им точно не будет, у «Далласа» глубокий сбалансированный состав. Правда, «лавины» ждут возвращения в состав Габриэля Ландескога. Если он выйдет на лёд в этой серии, это будет дополнительный фактор за «Колорадо». Пока на проход в следующий раунд здесь дают 1.65 — 2.20 в пользу «Эвеланш».

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. И, как и в прошлом году, «пантеры» начнут свой путь серией с «Тампой» (коэффициент на чемпионство 11.50). Чемпионы сейчас переживают свой «золотой» период, а тут ещё и Брэд Маршан добавился в состав. Однако есть ощущение, что так просто, как в прошлом году (4-1 в серии), с «молниями» не будет. Никита Кучеров в этом сезоне очень хорош, Василевский, Хедман и Макдона свой уровень тоже удержат. Конечно, в серии с «Флоридой» «Тампа» не фаворит, но шансов у неё больше, чем в прошлом сезоне. Коэффициенты на проход здесь 1.85 на 1.95 в сторону «пантер». В общем, будет жарко!

Никита Кучеров Фото: Getty Images

«Виннипег» выиграл регулярку, но…

За 10.00 можно поставить на «Виннипег», «Каролину» или «Вегас». «Джетс» стали обладателями Президентского кубка, однако с этим трофеем Кубок Стэнли в последний раз брал «Чикаго» в сезоне-2012/2013. Вообще не гарантия успеха. В плей-офф «Виннипег» сразится с «Сент-Луисом» (40.00).

«Джетс» — системная команда с Коннором Хеллебайком на последнем рубеже и вторым большинством лиги, но для победы в Кубке Стэнли у них может не хватить опыта и глубины. Для того чтобы пройти «блюзменов», ресурса должно хватить, хотя мы помним, что «Сент-Луис» выдал серию из 12 побед в марте. Недооценки быть не должно. Однако букмекеры видят дальше «Виннипег» — здесь 1.45 на 2.75.

«Вегас» не самый яркий и бросающийся в глаза коллектив, но он регулярно выполняет задачу: выходит в плей-офф и реально борется за Кубок Стэнли. В этом году — с Павлом Дорофеевым в качестве лучшего снайпера. «Миннесота» (50.00), половину сезона игравшая без Кирилла Капризова — точно аутсайдер в этой серии. Даже с учётом возвращения россиянина. 1.40 на 3.00.

«Каролина» — ещё один образец системности. Порой кажется, что это команда из ветеранов, однако лидерам меньше 30 (ну или около этой цифры). А тут ещё Александр Никишин подъедет усилить защиту. Играть «ураганы» будут с «Нью-Джерси» (40.00). Для «дьяволов» этот Кубок Стэнли — скорее проверка сил и набор опыта перед следующими сезонами, но аппетит приходит во время еды! Ну а пока 1.35 на 3.25.

А что же Овечкин?

«Вашингтон» провёл регулярку выше всяческих ожиданий и теперь располагается в группе если не главных претендентов на Кубок Стэнли, то близко к ним. Шансы «столичных» оценивают в 10.50, с такой же котировкой можно поставить и на «Эдмонтон».

Кубковые перспективы Овечкина и компании оценить сложно, однако в серии с «Монреалем» (45.00) они точно фавориты. Хотя «Канадиенс» впервые за несколько лет вышли в плей-офф, да и Иван Демидов ярко дебютировал. Но шансы столичного клуба всё равно прилично выше — 1.40 на 3.00.

Иван Демидов Фото: Getty Images

«Эдмонтон» же сразится на старте плей-офф с «Лос-Анджелесом» (20.00). В составе «Кингз» раскрылся Андрей Кузьменко, однако в целом атака клуба из Калифорнии слабовата. Вся надежда на то, что Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль войдут в плей-офф в полусне. Слабая, но теплится. Впрочем, последний пока травмирован, да и Макдэвид пропустил последние матчи. Тем не менее он должен сыграть. На фоне повреждений «нефтяников» коэффициенты здесь 1.80 на 2.00 в сторону «Эдмонтона».

Наконец, канадское противостояние «Торонто» (13.00) — «Оттава» (40.00). Для «сенаторов» это первый выход в плей-офф с 2017 года, так что их задача — просто играть как умеют и получать удовольствие. «Кленовые» же прошли регулярку без особых всплесков, но и без спадов. Чего ждать от них — сказать сложно. Однако в первом раунде они фавориты — 1.53 на 2.50.