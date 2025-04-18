«Локомотив» — «Пари НН». Гончаренко в РПЛ делать нечего без голов

Сезон в Российской Премьер-Лиге мчится к своему логическому завершению, интрига закручивается. В субботу, 19 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» 19 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.54, что приблизительно составляет 64% вероятности. Победа «Пари Нижний Новгород» оценивается в 6.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (19.04.2025)

«Локомотив» штормит на восемь баллов. А лучше сказать — бросает из стороны в сторону. Сначала он отобрал очки у «Зенита» (1:1), лишь в концовке упустив победу. Затем потерпел закономерное поражение от «Рубина» (0:1), нанеся за всю встречу лишь один удар в створ ворот. А в последнем матче обыграл «Ахмат» (2:1) в Кубке России и вышел во второй этап полуфинала Пути регионов.

Если сразу после возобновления сезона ещё можно было говорить о шансах на участие в чемпионской борьбе, то из-за этих качелей стоит забыть даже о медалях. За шесть туров до конца чемпионата России железнодорожники располагаются на шестом месте с 41 очком в активе. Отставание от замыкающего четвёртку лидеров ЦСКА составляет шесть очков.

При сегодняшней форме включиться в борьбу будет сложно. Благо предстоящий соперник смотрится ещё хуже. «Пари Нижний Новгород» вместе с Виктором Гончаренко пытается спастись от вылета в Первую лигу. Отрыв от зоны прямого понижения составляет пять очков перед 25-м туром Российской Премьер-Лиги, а до безопасной позиции не хватает трёх очков.

Вот только состояние у нижегородской команды неважное. Накануне она зацепилась за ничью с московским «Динамо» (1:1), но до того потерпела четыре поражения подряд с общим счётом 1:8. Как видно, ни оборона не справляется, ни атака не выручает. А среди конкурентов — оживший «Ахмат» и проблемные, но набирающие время от времени очки «Химки». На чудо уповать не стоит.

При этом «Пари НН» можно позиционировать как любимого клиента «Локомотива». С 2021 года соперники встретились девять раз в официальных турнирах, и семь раз при одном поражении победу праздновал столичный клуб. В первом круге этого сезона москвичи обыграли нижегородцев со счётом 3:1, хотя выступали в роли гостей. Чего-то примерно похожего можно ожидать и на этот раз на «РЖД Арене».

Хотя можно даже поверить в то, что подопечные Михаила Галактионова смогут забить и не пропустить. «Пари Нижний Новгород» очень плохо в последнее время играет на выезде. Последние четыре матча в чемпионате России натурально провалил — уступил каждый всухую. Ничего хорошего команду Виктора Гончаренко не ждёт и теперь при таких раскладах.

Ставка: «Локомотив» обыграет «Пари НН» всухую за 2.70.