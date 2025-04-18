«Эвертон» — «Манчестер Сити». Гвардиола больше не гегемон

Букмекеры всё меньше верят в «горожан». И правильно делают.

Английская Премьер-лига на всех парусах несётся к развязке. До конца розыгрыша остаются считаные туры. В субботу, 19 апреля, на стадионе «Гудисон Парк» в Эвертоне состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 19 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается в 3.90, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» (19.04.2025)

В последнее время букмекеры всё чаще выставляют на победу «Манчестер Сити» высокие коэффициенты и всё больше верят в огрехи гранда. Надо сказать, небезосновательно. Многократный чемпион и некогда гегемон английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне в основном страдает и превозмогает.

Лидирующий «Ливерпуль» оторвался в турнирной таблице на два десятка очков, его уже не догнать. Из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги «горожане» давно вылетели, поэтому остаётся лишь борьба за Кубок Англии и место в топ-5 АПЛ, которое даёт право на участие в главном евротурнире в следующем сезоне.

К этой минуте подопечные Хосепа Гвардиолы плюс-минус ожили. Выиграли три из пяти предыдущих матчей в разных турнирах при двух ничейных исходах. Несмотря на отсутствие Эрлинга Холанда, удаётся исправно забивать. В недавней встрече с «Кристал Пэлас» вообще одержали волевую победу, забив пять мячей.

Однако на этом головная боль тренерского штаба не успокоилась. У основного голкипера Эдерсона обострилась травма паха, поэтому он будет отсутствовать какое-то время. Плюс оборона страдает из-за повреждений у нескольких основных защитников. Всё это говорит о том, что «Эвертон» наверняка получит свои шансы.

Вообще, нынешний «Эвертон» имеет смысл опасаться. Во-первых, потому что за девять матчей с начала февраля он потерпел всего лишь одно поражение. На выезде. От «Ливерпуля» (0:1), который без пяти минут чемпион. В остальных случаях исправно набирал очки. Даже в играх с такими орешками, как «Арсенал» (1:1) и «МЮ» (2:2).

Во-вторых, обратите внимание, что «ириски» сейчас хороши на домашнем стадионе. Помимо «канониров» и «красных дьяволов», насолили «Вест Хэму» (1:1), «Ливерпулю» (2:2), «Тоттенхэму» (3:2) и «Челси» (0:0). Конечно, не факт, что смогут отобрать очки у возбудившегося «Сити», но на гол будут рассчитывать. ОЗ — нормальный вариант. ОЗ через ТБ 2.5 мяча — тоже.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.