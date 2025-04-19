Экспресс на РПЛ: «Краснодар» после разгрома от «Зенита», «Спартак» получает от Дзюбы

Пришли выходные и привели за собой Российскую Премьер-Лигу. Разговор продолжается, интрига закручивается. Сегодня, 19 апреля, состоятся матчи 25-го тура. Выбрали самые интересные и составили экспресс.

Прогноз на матч «Акрон» — «Спартак»

В первом круге РПЛ «Акрон» проиграл «Спартаку» разгромно — 0:4. Однако, во-первых, то происходило в Москве. Во-вторых, «народная команда» была в шикарном тонусе, сметала всех на своём пути. После зимней паузы темп снизила. Три победы и ничья против двух поражений. И может потерять очки опять. Деян Станкович пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации.

При этом в полном порядке Артём Дзюба. Забитые им голы помогли «Акрону» победить «Зенит», «Крылья Советов» (2:0) и «Факел» (1:0). Воодушевил вызов в национальную команду. На матчи со «Спартаком» у Дзюбы особый настрой. Может сработать правило бывших. В последней очной встрече 36-летний форвард забил, а завершилась она со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

С высокой долей вероятности в этот раз будет что-то подобное. Берём ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.86. У «Спартака» дополнительная мотивация в виде чемпионской гонки, шансы догнать «Краснодар» ещё есть. «Акрон» же будет подпитывать поддержка болельщиков. Списывать тольяттинцев со счетов точно не стоит. А вот «верх» по голам проверить можно.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Краснодарцам есть что припомнить «Ахмату». Грозненцы выбили краснодарцев из Кубка России. Главным антигероем встречи стал Джон Кордоба. Он запорол ряд голевых моментов и «привёз» пенальти. Звания героя же удостоился вышедший на замену во втором тайме Бернард Бериша. Он оформил дубль.

Помимо желания отомстить «зелёным» и очистить репутацию, у «быков» мощная турнирная мотивация. После крупного поражения со счётом 1:4 в очном матче отрыв от «Зенита» сократился до двух очков. На это необходимо отреагировать. В противном случае упустят золотые медали, как в прошлом сезоне.

У Мусаева была почти неделя, чтобы подготовить своих подопечных, провести тщательную работу над ошибками и пресечь их повторение. У Ташуева времени не было совсем. Сложная игра с «Ростовом», выездное поражение от «Локомотива», теперь — поездка в гости к лидеру. И всё это — за семь дней. Какой напрашивается вывод?

Прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН»

Состояние у нижегородской команды неважное. Накануне она зацепилась за ничью с московским «Динамо» (1:1), однако до того потерпела четыре поражения подряд с общим счётом 1:8. Как видно, ни оборона не справляется, ни атака не выручает. А среди конкурентов в борьбе за прописку — оживший «Ахмат» и проблемные, но набирающие время от времени очки «Химки». На чудо уповать не стоит.

При этом «Пари НН» можно позиционировать как любимого клиента «Локомотива». С 2021 года соперники встретились девять раз в официальных турнирах, и семь раз при одном поражении победу праздновал столичный клуб. В первом круге этого сезона москвичи обыграли нижегородцев со счётом 3:1, хотя выступали в роли гостей. Чего-то примерно похожего можно ожидать и на этот раз на «РЖД Арене».

Хотя можно даже поверить в то, что подопечные Михаила Галактионова смогут забить и не пропустить. «Пари Нижний Новгород» очень плохо в последнее время играет на выезде. Последние четыре встречи в чемпионате России натурально провалил — уступил каждую всухую. Ничего хорошего команду Виктора Гончаренко не ждёт и теперь при таких раскладах.

Экспресс на матчи РПЛ 19 апреля 2025 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

тотал больше 2.5 мяча за 1.86. Ставка 2: победа «Краснодара» за 1.83.

победа «Краснодара» за 1.83. Ставка 3: «Локомотив» обыграет «Пари НН» всухую за 2.70.

Общий коэффициент: 1.86 х 1.83 х 2.70 = 9.19.