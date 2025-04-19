Экспресс на футбол: «Барселона» на кураже после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Четвертьфиналы еврокубковых соревнований отгремели, возвращаемся на евроарену. Футбольных матчей в эту субботу очень много. Выбрали самые интересные для вас и составили экспресс.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»

В последнее время букмекеры всё чаще выставляют на победу «Манчестер Сити» высокие коэффициенты и всё больше верят в огрехи гранда. Надо сказать, небезосновательно. Многократный чемпион и некогда гегемон английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне в основном страдает и превозмогает.

К этой минуте подопечные Хосепа Гвардиолы плюс-минус ожили. Выиграли три из пяти предыдущих матчей в разных турнирах при двух ничейных исходах. Несмотря на отсутствие Эрлинга Холанда, удаётся исправно забивать. Однако на этом головная боль тренерского штаба не успокоилась. Много травм в оборонительной линии, есть проблемы с голкипером.

А нынешний «Эвертон» имеет смысл опасаться. Во-первых, потому что за девять матчей с начала февраля он потерпел всего лишь одно поражение. На выезде. От «Ливерпуля» (0:1), который без пяти минут чемпион. В остальных случаях исправно набирал очки. Во-вторых, сейчас хорош дома. Вполне сможет на голы ответить голами.

Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта»

В первом круге «Барселона» сыграла с «Сельтой» вничью — 2:2. Каталонцы действовали полуосновным составом и упустили преимущество в два мяча из-за удаления. Причём встреча проходила в Виго. В этот раз задавать ритм игре будут подопечные Флика.

Дома сине-гранатовые победили в 11 из 15 матчей чемпионата Испании и один раз сыграли вничью. За этот период забили 41 гол, в то время как пропустили только 11. Не перестаёт радовать Роберт Левандовски. Оформленный им дубль помог разгромить дортмундскую «Боруссию» (4:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Заключить пари на то, что «Барселона» победит с форой (-1,5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. В конце концов, «Сельта» далеко не так опасна, как дортмундская «Боруссия». «Кельты» даже нацелены закончить сезон в зоне еврокубков, занимают седьмое место. Однако состав у них заметно уступает составу соперника.

Экспресс на матчи 19 апреля 2025 года

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Эвертон» — «Ман Сити» за 2.15.

обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Эвертон» — «Ман Сити» за 2.15. Ставка 2: победа «Барселоны» над «Сельтой» с форой (-1.5) за 1.80.

Общий коэффициент: 2.15 х 1.80 = 3.87.