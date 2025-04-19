ЦСКА — «Крылья Советов». Эй, «Зенит»! Николич догоняет

Почти шесть лет самарцы не могут обыграть армейцев. Не сумеют и в этот раз.

20 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА примет «Крылья Советов». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» 20 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 60% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 5.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Крылья Советов» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (20.04.2025)

ЦСКА идёт без поражений в 2025 году. Два мирных исхода против восьми побед. На днях подопечные Марко Николича сыграли вничью в кубковом дерби с «Динамо» (0:0). Так как победили в первом матче со счётом 2:1, вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. 30 апреля и 14 мая сразятся с «Зенитом».

В некоторых встречах армейцы по качеству выступили совсем плохо, но всё равно каким-то образом умудрились зацепиться за очки. Всё дело в том, что Николич изменил менталитет красно-синих. Сербский специалист привил им выдающуюся нацеленность на результат.

Отставание от занимающего вторую строчку в турнирной таблице «Зенита» сократилось до трёх очков. Календарь непростой, но, если армейцы продолжат в том же духе, могут побороться и за золотые медали чемпионата России. После зимнего перерыва у них лучший график в стране.

«Крылья Советов» — очень непростой соперник. Борьба за выживание толкает их на подвиги. Самарцы даже одолели «Зенит» (3:2) и «Локомотив» (5:1), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1). Поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. То есть настраиваться на грандов умеют.

Однако есть подводный камень. Подопечным Игоря Осинькина свойственна нестабильность. В любой момент у них может начаться спад. После победы над «Зенитом» самарцы выдали четырёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Здесь, конечно, график армейцев даёт преимущество.

Кроме того, во встречах с ЦСКА у «Крыльев Советов» частенько возникают серьёзные проблемы. Самарцы проиграли 8 из 10 последних официальных очных встреч. Две другие завершились ничейным исходом. Негусто. Заключить пари на то, что сыграет П1 + тотал меньше 4.5 мяча, можно за 1.88.

Большого количества забитых мячей не предвидится. Стиль Марко Николича прагматичен. Ни в одном из 21 последних матчей РПЛ с участием ЦСКА не было забито больше четырёх голов. И ни в одной из 10 последних официальных очных встреч соперники не превысили планку. Вряд ли сделают это в этот раз.

Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.