«Зенит» — «Химки». Самая лёгкая победа Семака в сезоне

У подмосковного клуба серьёзные проблемы, но чемпиону от этого только плюс.

20 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет «Химки». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 20 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.11, что равно приблизительно 90% вероятности. Победа «Химок» оценивается коэффициентом 23.0. Ничейный исход можно найти в линии за 9.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Зенит» — «Химки» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Химки» (20.04.2025)

Действующий чемпион начал находить свою игру. В трёх предыдущих турах РПЛ разгромил «Рубин» (4:0) и «Краснодар» (4:1), а также сыграл на выезде вничью с «Локомотивом» (1:1). Кроме того, победив в ответной встрече «Ростов» со счётом 2:0, вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.

Вернулась результативность, которой не хватало ранее. Классно вписался в команду Луис Энрике. Почувствовал уверенность в себе и начал забивать Александр Соболев. Отличную форму набрал Максим Глушенков. Все трое отметились результативными действиями во встрече с «Краснодаром» (4:1).

Сколько же самая результативная команда лиги забьёт «Химкам»? В двух предыдущих встречах РПЛ красно-чёрные уступили махачкалинскому «Динамо» (1:4) и «Крыльям Советов» (1:3). Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.

Чаще «Химок» в чемпионате России пропускает только замыкающий турнирную таблицу «Оренбург». И виноваты в этом, конечно, не только футболисты и тренерский штаб, но и менеджмент. В клубе сейчас буквально бардак. На роль исполняющего обязанности главного тренера назначили Магомеда Адиева, однако из-за невыплаты зарплаты игроки основы бойкотировали тренировки.

Вроде как футболистов удалось убедить поехать в Санкт-Петербург на матч. В том числе благодаря личному участию главы РПЛ Александра Алаева. Впрочем, до сих пор актуален вопрос о состоянии игроков. Кроме того, даже будь «Химки» в порядке, шансы избежать поражения и большого количества пропущенных мячей были бы крайне низкими.

Намечается самая лёгкая победа для подопечных Сергея Семака в сезоне. Крайне маловероятно, что «Химки» выступят собранно и на выезде отнимут очки у набравшего ход претендента на золотые медали первенства. Погоня за «Краснодаром» для сине-бело-голубых продолжается.

Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 3.5 мяча за 2.17.