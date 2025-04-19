«Милан» — «Аталанта». Гасперини сделает сезон «россонери» ещё хуже

20 апреля в одном из центральных матчей 33-го тура итальянской Серии А «Милан» примет «Аталанту». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный судья — Марко Пиччинини.

Коэффициенты на матч Серии А «Милан» — «Аталанта» 20 апреля 2025 года

Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно 38% вероятности. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 2.75, вероятность незначительно ниже. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Милан» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта» (20.04.2025)

«Милан» проводит один из худших сезонов в истории. Располагается лишь на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Сообщается, что, даже если получится раздобыть путёвку в еврокубки, Сержиу Консейсау будет отправлен в отставку по окончании сезона.

«Россонери» выиграли только три из восьми предыдущих матчей чемпионата Италии. Все три победы одержали над командами из нижней части турнирной таблицы первенства: «Лечче» (3:2), «Комо» (2:1) и «Удинезе» (4:0). Также сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2). А уступили «Торино» (1:2), «Болонье» (1:2), «Лацио» (1:2) и «Наполи» (1:2).

Бросается в глаза, что «Милан» много пропускает. Простые ошибки защитников стали неотъемлемой частью его игры. А тут ещё сотрясение мозга из-за столкнования с сокомандником во встрече предыдущего тура первенства с «Удинезе» получил Мик Меньян. Если бы не вратарь, в восьми последних матчах Серии А «Милан» получил бы не 13 мячей, а гораздо больше.

Несмотря на то что встреча пройдёт на «Сан-Сиро», «Аталанта» подходит к ней в качестве фаворита. Она прервала свою трёхматчевую безвыигрышную серию, одержав важную победу над «Болоньей» (2:0). Таким образом, «богиня» увеличила отрыв от пятого места до четырёх очков.

Реальные шансы принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов дают бергамаскам дополнительную мотивацию, что помогает не замечать важных кадровых потерь, коих немало. Опытный Джан Пьеро Гасперини уже привык к тому, что в лазарете постоянно полно народа. Наловчился справляться теми силами, которые есть.

В победу бергамасков верится без труда. П2 принимается с коэффициентом 2.75. Однако также весьма неплохим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за 1.88. «Аталанта» является второй командой по результативности в Серии А. В среднем за матч забивает два мяча.

У миланцев тоже неплохо обстоят дела с результативностью. Не покидают поле без забитых мячей уже 12 встреч чемпионата Италии кряду. Однако оборона — это сущий кошмар. Если, несмотря на старания Меньяна, пропускали много, то теперь, видимо, будет вообще тихий ужас.

Ставка: победа «Аталанты» за 2.75.