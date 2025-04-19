«Реал» — «Атлетик». После нокдауна от «Арсенала» — нокаут от Вальверде

20 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Реал» примет «Атлетик». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Атлетик» 20 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 59% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Атлетик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Атлетик» (20.04.2025)

«Реал» получил болезненный удар, от которого будет сложно оправиться. Вылетел из Лиги чемпионов, дважды уступив «Арсеналу» (0:3 и 1:2). За 180 минут мадридцы не создали совершенно ничего путного. Единственный гол забили благодаря грубому «привозу» расслабившихся лондонцев.

И вот «сливочным» опять предстоит сразиться с предельно внимательно и слаженно обороняющимся соперником. В 31 встрече чемпионата Испании «Атлетик» пропустил всего 25 мячей — лучший показатель в лиге. В первом круге баски обыграли «галактикос» со счётом 2:1. Смогут ли повторить успех? Шансы есть.

На протяжении всего сезона у «Реала» не наблюдается поставленной игры в атаке. Было несколько матчей, в которых нападение показало себя во всей красе. Однако сделать это постоянным явлением Карло Анчелотти не удалось. Будущее итальянского специалиста в клубе — под большим вопросом.

Кроме того, встречу с «Атлетиком» пропустит лучший бомбардир «Реала» Килиан Мбаппе. Нападающий дисквалифицирован на один матч за грубый фол в матче предыдущего тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0). Заключить пари на то, что баски как минимум не проиграют, можно с коэффициентом 2.27.

В отличие от «сливочных», «Атлетик» к встрече подходит в отличном расположении духа. Команда Эрнесто Вальверде вышла в полуфинал Лиги Европы, в излюбленном стиле победив в ответном матче «Рейнджерс» (2:0). Один из голов забил лучший бомбардир клуба Ойан Сансет. За ним нужен глаз да глаз!

Всего в этом сезоне баски потерпели всего лишь восемь поражений. У этой команды прекрасно получается цепляться за результат, играя вторым номером. Если «Атлетик» отнимет очки у мадридцев, «Барселона» ему будет только благодарна. Каталонцы становятся всё ближе к победе в Ла Лиге. А вот «Реалу» пора бы призадуматься.

Ставка: «Атлетик» не проиграет за 2.27.