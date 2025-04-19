«Ипсвич Таун» — «Арсенал». Ночной кошмар «Реала» не остановить

Четвертьфиналы еврокубковых соревнований отгремели, возвращаемся на внутреннюю арену. В воскресенье, 20 апреля, на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче состоится встреча 33-го тура английской Премьер-лиги «Ипсвич Таун» — «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ипсвич Таун» — «Арсенал» 20 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Ипсвич Таун» оценивается в 7.90, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ипсвич Таун» — «Арсенал» (20.04.2025)

«Арсенал» сотворил настоящую сенсацию в этом месяце, выбив мадридский «Реал» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Более того, лондонский клуб не просто обыграл действующего чемпиона — он сделал это дважды! В Англии разгромил испанцев со счётом 3:0, в Испании победил со счётом 2:1. Есть все шансы, чтобы добраться до финала турнира, поскольку в следующей стадии будет не самый грозный «ПСЖ».

Поскольку на внутренней арене у «канониров» всё приблизительно прогнозируемо и не так критично, то имеет смысл тратить больше сил на подготовку к выступлению на евроарене. В чемпионате Англии они располагаются на втором месте. Перед 33-м туром отрыв от идущего на шестой строчке «Челси» составлял почти 10 очков. Конечно, финишировать вторыми было бы лучше, но глобальная задача — просто попасть в ЛЧ.

Впрочем, для «Ипсвич Таун» это особой погоды не делает. В предстоящей встрече клуб выступит в роли аутсайдера, для которого ничья с грандом уже покажется большим достижением. Прямо сейчас «Ипсвич Таун» борется за выживание, однако перспективы отнюдь не радуют. Перед 33-м туром он находился на 18-м месте, отстав от безопасной 17-й строчки на 14 очков. До конца сезона осталось провести всего лишь шесть матчей.

Усугубляет ситуацию форма. Любимый клуб музыканта Эда Ширана проиграл 9 из 12 прошлых встреч английской Премьер-лиги. За это время добыл всего одну победу — на выезде над «Борнмутом» (2:1). Вообще, одним из главных парадоксов является то, что команда среди худших по игре на домашнем стадионе. 16 домашних матчей в этом розыгрыше АПЛ, 11 поражений и одна-единственная победа при 36 пропущенных мячах — это катастрофические показатели.

Не исключено, что Микель Артета даст некоторым лидерам отдых после ответной встречи с мадридским «Реалом» на выезде. Но сейчас, после возвращения некоторых футболистов из лазарета, ресурсов у «Арсенала» должно хватить, чтобы без проблем разобраться с аутсайдером лиги. В качестве ставки логично смотрится победа гостей через тотал больше 2.5 мяча. Хозяева даже могут забить шальной гол, однако пропустят куда больше.

Ставка: «Арсенал» обыграет «Ипсвич Таун» + тотал больше 2.5 мяча за 2.16.