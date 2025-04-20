Экспресс на главные матчи РПЛ: «Зенит» пользуется ситуацией, ЦСКА догоняет

Чемпионат России по футболу стремительно движется к логическому завершению. Сегодня, 20 апреля, пройдут некоторые матчи 25-го тура соревнования. Выбрали для вас самые интересные и составили экспресс.

Прогноз на матч «Зенит» — «Химки»

Действующий чемпион начал находить свою игру. В трёх предыдущих турах РПЛ разгромил «Рубин» (4:0) и «Краснодар» (4:1), а также сыграл на выезде вничью с «Локомотивом» (1:1). Кроме того, победив в ответной встрече «Ростов» со счётом 2:0, вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.

Вернулась результативность, которой не хватало ранее. Классно вписался в команду Луис Энрике. Почувствовал уверенность в себе и начал забивать Александр Соболев. Отличную форму набрал Максим Глушенков. Все трое отметились результативными действиями во встрече с «Краснодаром» (4:1).

Сколько же самая результативная команда лиги забьёт «Химкам»? Чаще «Химок» в чемпионате России пропускает только замыкающий турнирную таблицу «Оренбург». И виноваты в этом, конечно, не только футболисты и тренерский штаб, но и менеджмент. В клубе сейчас буквально бардак. Разумеется, чемпион этим воспользуется.

Прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов»

ЦСКА идёт без поражений в 2025 году. Два мирных исхода против восьми побед. На днях подопечные Марко Николича сыграли вничью в кубковом дерби с «Динамо» (0:0), однако по сумме двух матчей прошли дальше. В некоторых встречах по качеству выступили совсем плохо, но всё равно каким-то образом умудрились зацепиться за очки. Сербский специалист привил им нацеленность на результат. После зимнего перерыва у них лучший график в стране.

«Крылья Советов» — очень непростой соперник. Борьба за выживание толкает на подвиги. Самарцы даже одолели «Зенит» (3:2) и «Локомотив» (5:1), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1). Однако есть подводный камень. Подопечным Игоря Осинькина свойственна нестабильность. Кроме того, во встречах с ЦСКА частенько возникают серьёзные проблемы. Проиграли 8 из 10 прошлых официальных очных матчей. Уступят снова.

Большого количества забитых мячей не предвидится. Стиль Марко Николича прагматичен. Ни в одной из 21 последних встреч РПЛ с участием ЦСКА не было забито больше четырёх голов. И ни в одном из 10 последних официальных очных матчей соперники не превысили планку. Вряд ли сделают это в этот раз.

Экспресс на матчи РПЛ 20 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Зенита» над «Химками» + тотал больше 3.5 мяча за 2.17.

победа «Зенита» над «Химками» + тотал больше 3.5 мяча за 2.17. Ставка 2: победа ЦСКА над «Крыльями Советов» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.

Общий коэффициент: 2.17 х 1.88 = 4.07.