Экспресс с коэффициентом 13.4: «Арсенал» на коне, «Реал» и «Милан» — в нокауте

Четвертьфиналы еврокубковых соревнований давно позади, всё внимание — на внутреннюю арену. Сегодня, 20 апреля, пройдёт множество интересных футбольных матчей. Авторы «Чемпионата» выбрали самые яркие и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Милан» — «Аталанта»

Несмотря на то что встреча пройдёт на «Сан-Сиро», «Аталанта» подходит к ней в качестве фаворита. Она прервала свою трёхматчевую безвыигрышную серию, одержав важную победу над «Болоньей» (2:0). Таким образом, «богиня» увеличила отрыв от пятого места до четырёх очков.

В победу бергамасков верится без труда. П2 принимается с коэффициентом 2.75. Однако также весьма неплохим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за 1.88. «Аталанта» является второй командой по результативности в Серии А. В среднем за встречу забивает два мяча.

У миланцев тоже неплохо обстоят дела с результативностью. Не покидают поле без забитых мячей уже 12 матчей чемпионата Италии кряду. Однако оборона — это сущий кошмар. Если, несмотря на старания Меньяна, пропускали много, то теперь, видимо, будет вообще тихий ужас.

Прогноз на матч «Реал» — «Атлетик»

«Реал» получил болезненный удар, от которого будет сложно оправиться. Вылетел из Лиги чемпионов, дважды уступив «Арсеналу» (0:3 и 1:2). За 180 минут мадридцы не создали совершенно ничего путного. Единственный гол забили благодаря грубому «привозу» расслабившихся лондонцев.

И вот «сливочным» опять предстоит сразиться с предельно внимательно и слаженно обороняющимся соперником. В 31 встрече чемпионата Испании «Атлетик» пропустил всего 25 мячей — лучший показатель в лиге. В первом круге баски обыграли «галактикос» со счётом 2:1. Смогут ли повторить успех? Шансы есть.

На протяжении всего сезона у «Реала» не наблюдается поставленной игры в атаке. Кроме того, матч с «Атлетиком» пропустит лучший бомбардир «Реала» Килиан Мбаппе. В отличие от «сливочных», «Атлетик» к встрече подходит в отличном расположении духа. Всего в этом сезоне баски потерпели всего лишь восемь поражений. У этой команды прекрасно получается цепляться за результат, играя вторым номером.

Прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Арсенал»

В предстоящей встрече «Ипсвич Таун» выступит в роли аутсайдера, для которого ничья с грандом уже покажется большим достижением. Прямо сейчас «Ипсвич Таун» борется за выживание, однако перспективы отнюдь не радуют. Перед 33-м туром он находился на 18-м месте, отстав от безопасной 17-й строчки на 14 очков. До конца сезона осталось провести всего лишь шесть матчей. Усугубляет ситуацию форма.

Любимый клуб музыканта Эда Ширана проиграл 9 из 12 прошлых встреч английской Премьер-лиги. За это время добыл всего одну победу — на выезде над «Борнмутом» (2:1). Вообще, одним из главных парадоксов является то, что команда среди худших по игре на домашнем стадионе. 16 домашних матчей в этом розыгрыше АПЛ, 11 поражений и одна-единственная победа при 36 пропущенных мячах — это катастрофические показатели.

Не исключено, что Микель Артета даст некоторым лидерам отдых после ответной встречи с мадридским «Реалом» на выезде. Но сейчас, после возвращения некоторых футболистов из лазарета, ресурсов у «Арсенала» должно хватить, чтобы без проблем разобраться с аутсайдером лиги. В качестве ставки логично смотрится победа гостей через тотал больше 2.5 мяча. Хозяева даже могут забить шальной гол, однако пропустят куда больше.

Экспресс на матчи 20 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Аталанты» над «Миланом» за 2.75.

победа «Аталанты» над «Миланом» за 2.75. Ставка 2: «Атлетик» не проиграет «Реалу» за 2.27.

«Атлетик» не проиграет «Реалу» за 2.27. Ставка 3: «Арсенал» обыграет «Ипсвич Таун» + тотал больше 2.5 мяча за 2.16.

Общий коэффициент: 2.75 х 2.27 х 2.16 = 13.4.