«Тоттенхэм» — «Ноттингем». Какая АПЛ?! У Постекоглу впереди «Будё-Глимт» и Хайкин

А вот «лесникам» победа совсем не помешает.

21 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» 21 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 40% вероятности. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» (21.04.2025)

Всё-таки выстрадал «Тоттенхэм» победу над сильно ослабленным кадровыми потерями «Айнтрахтом». Ключевым эпизодом ответной встречи стала ошибка голкипера «орлов». Он неудачно сыграл на выходе. «Привёз» пенальти, который успешно реализовал Доминик Соланке.

Проход в полуфинал Лиги Европы может положительно повлиять на эмоциональное состояние лилово-белых. Но что-то плохо верится, что у них получится спасти сезон в АПЛ. Поставленной командной игры как не было, так и нет. «Тоттенхэм» действует по наитию, возлагая надежду на ошибки соперников и удачные отскоки.

Это исток ужасной нестабильности подопечных Ангелоса Постекоглу. Проиграли 17 из 32 матчей чемпионата Англии, что является клубным антирекордом АПЛ последних 20 лет. В первом круге лондонцы уступили «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. Вряд ли результат предстоящей игры будет разительно отличаться.

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Хуже уже не станет, отрыв от зоны вылета громадный. Но и лучше сделать не получится. Поэтому Постекоглу лучше отодвинуть АПЛ на второй план и как можно тщательнее подготовиться к полуфинальным встречам в Лиге Европы с «Будё-Глимт», за который выступает Никита Хайкин.

Для «Ноттингем Форест» расклад совсем иной. Команда-сенсация располагается на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. У неё мотивации полным-полно. За попадание в Лигу чемпионов идёт активная борьба. «Манчестер Сити» отстаёт от «лесников» на два очка, «Челси» и «Астон Вилла» — на три.

В двух предыдущих турах АПЛ «Ноттингем Форест» обидно уступил «Астон Вилле» (1:2) и очень здорово добавившему после возвращения Дэвида Мойеса «Эвертону» (0:1). «Лесники» классно двигали мяч, создали много моментов, однако подвело завершение. Плюс отлично сыграли голкиперы соперников.

Как бы там ни было, «Тоттенхэм» не представляет для подопечных Нуну Эшпириту Санту большой угрозы. У него значительно хуже рисунок игры и результаты, чем у «Астон Виллы» и «Эвертона». У «лесников» есть все шансы как минимум не усугубить своё турнирное положение. А вообще-то — даже улучшить.

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.80.