«Жирона» — «Бетис». Иско и Антони направляются в Лигу Европы

21 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Жирона» примет «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Алехандро Эрнандес.

Коэффициенты на матч Примеры «Жирона» — «Бетис» 21 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Жирона» — «Бетис» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Бетис» (21.04.2025)

«Жирона» спускается всё ниже и ниже. Уступив во встрече предыдущего тура чемпионата Испании «Осасуне» (1:2), приблизилась к зоне вылета. Опасно! Отрыв от располагающегося на 18-й строчке «Лас-Пальмаса» составляет пять очков. Положение становится близким к катастрофическому.

Команда-сенсация прошлого сезона не может выиграть в Примере уже девять встреч кряду (три ничьих против шести поражений). Винить в ужасных результатах руководство «Жироны» может только себя. Нечего было распродавать основообразующий костяк прошлым летом. Пожалуй, это главная причина.

Если бы у Мичела Санчеса было больше ресурсов, расклад был бы совершенно иным. В прошлом сезоне специалист на деле доказал, что его идеи имеют место быть. Проблема только в том, что для их реализации нужны качественные исполнители, которые хорошо понимали бы друг друга. Сейчас таковых у «Жироны» нет.

Зато полно их у «Бетиса». Селекционный отдел пошёл на риск, пополнив состав клуба не заигравшим в «Манчестер Юнайтед» Антони и уже списанным другими со счетов Иско. Как оказалось, это было чуть ли не лучшее решение. Футболисты моментально освоились и принялись делать результат.

Выиграв шесть из восьми последних встреч Ла Лиги, «Бетис» поднялся на шестое место в турнирной таблице первенства. «Атлетик» из Бильбао уже не догнать, но вот обогнать «Вильярреал» и финишировать в топ-5 лиги — вполне реализуемая задача для зелёно-белых.

На днях подопечные опытнейшего Мануэля Пеллегрини вышли в полуфинал Лиги конференций, по сумме двух встреч победив «Ягеллонию». В ответной игре у «Бетиса» возникли трудности, но главное было — пройти дальше, а для этого хватало и ничьей. На матч с «Жироной» будет поставлена совсем другая задача. Набор трёх очков!

Ставка: победа «Бетиса» за 2.55.