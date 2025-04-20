«Дженоа» — «Лацио». Виейра повторит за Хайкиным

21 апреля в матче 33-го тура итальянской Серии А «Дженоа» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Дженоа, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Дженоа» — «Лацио» 21 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 43% вероятности. Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Лацио» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Лацио» (21.04.2025)

Трудно назвать результаты «Дженоа» чудо какими хорошими, но в целом легендарный Патрик Виейра справляется со своими обязанностями неплохо. Его подопечные уверенно держатся в середине турнирной таблицы чемпионата Италии, располагаются на 13-м месте. Играть с ними не хочет никто.

Дело в том, что генуэзцы шикарно действуют в защите. В последних 15 встречах Серии А пропустили 12 мячей. Уступили за этот период времени только четыре раза, и все четыре поражения потерпели на выезде. До чего у «Интера» мощное нападение, однако даже он на своём поле победил всего-навсего со счётом 1:0. Болельщикам «нерадзурри» пришлось понервничать.

Теперь очередь римских поклонников предаваться унынию. Хотя настроение и без того ни к чёрту. «Лацио» вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Будё-Глимт». В том числе из-за Никиты Хайкина, который был хорош. Кто скажет, что норвежский клуб прошёл дальше незаслуженно? Если бы его не подвела реализация, дело не дошло бы даже до дополнительного времени. Тут вопросы к римлянам.

Сбывается всё то, что критики предрекали «Лацио» в преддверии сезона. Худшего не произошло сразу благодаря Марко Барони. Тренер прикладывал максимум усилий, и его старания вознаграждались. Но у футболистов израсходовалась энергия. Дела пошли под откос. Чем дальше, тем хуже. Вылет из Лиги Европы может окончательно подавить эмоциональное состояние «орлов».

Римляне выиграли только два из восьми предыдущих матчей чемпионата Италии. Барони уже пробует по-всякому. Периодически даёт возможность проявить себя экс-защитнику московского «Спартака» Самуэлю Жиго. Однако найти рабочие сочетания у тренера не выходит. Все наработки перестали функционировать, ухудшается психологическое состояние команды.

«Лацио» может закончить сезон вне зоны попадания в еврокубки. Конкуренты — «Рома» и «Фиорентина» — на последнем отрезке сезона смотрятся куда лучше и значительно чаще набирают очки. Если мотивации для выхода в полуфинал Лиги Европы подопечным Барони не хватило, то и добыть путёвку в еврокубки через первенство будет трудно. А вот Патрик Виейра продолжит развиваться.

Ставка: «Дженоа» не проиграет «Лацио» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.