«Парма» — «Ювентус». Лигу чемпионов ещё нужно заслужить

В понедельник, 21 апреля, пройдут встречи, которые закроют программу уикенда в топовых европейских футбольных первенствах. Среди прочих выделяется итальянская Серия А. На стадионе «Эннио Тардини» в Парме состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Парма» — «Ювентус» 21 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа «Пармы» оценивается с коэффициентом 4.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики считают, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Парма» — «Ювентус» (21.04.2025)

«Парма», судя по всему, не хочет возвращаться обратно в Серию В. За шесть туров до конца сезона в чемпионате Италии она занимала 16-е место, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка. Конкуренты есть, они тоже хотят жить. Ситуация неоднозначная. Но вы только посмотрите на результаты, которые демонстрирует команда.

Подопечные Кристиану Киву прямо сейчас идут на беспроигрышной серии из пяти встреч. За это время, правда, набрали всего пять очков, ведь все матчи завершились с ничейным счётом. Зато по дороге отобрали очки у таких крепышей, как «Торино» (2:2) и «Фиорентина» (0:0), а также умудрились огорчить одного из лидеров первенства — миланский «Интер» (2:2).

При таких раскладах «Ювентусу» стоит быть осторожнее. Туринский клуб отправил Тьяго Мотту в отставку и назначил главным тренером Игора Тудора. Пока что у хорватского специалиста получается неплохо. Сперва обыграл «Дженоа» (1:0), затем отобрал очки у набравшей ход «Ромы» (1:1), а в последнем туре одолел «Лечче» (2:1). Для начала пойдёт.

«Старая синьора» не участвует в других турнирах, поскольку отовсюду вылетела. Потому всецело сосредоточена на турнирной борьбе в Серии А, а конкретно — на финише в четвёрке лучших. Понятно, что «Интер» и «Наполи» уже не догнать, но туринскому коллективу жизненно необходимо квалифицироваться в Лигу чемпионов. Шансы есть.

По силе «Парма» сейчас примерно на одном уровне с «Лечче» и «Дженоа», которых «Ювентус» обыграл. Наверняка справится и теперь, однако на лёгкую прогулку вдали от дома рассчитывать не стоит. Соперник борется за выживание, а потому вынужден цепляться за очки. С обороной у Игоря Тудора пока есть проблемы, так что шансы у хозяев будут. В общем, ждём голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.90.