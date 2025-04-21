Экспресс с коэффициентом 27.1: «Ювентус» бьётся за Лигу чемпионов, «Ноттингем» — тоже

Сегодня, 21 апреля, пройдут некоторые футбольные встречи топовых европейских чемпионатов, которые не влезли в программу уикенда. Авторы «Чемпионата» выбрали самые интересные и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем»

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Хуже уже не станет, отрыв от зоны вылета громадный. Но и лучше сделать не получится. Поэтому Постекоглу лучше отодвинуть АПЛ на второй план и как можно тщательнее подготовиться к полуфинальным встречам в Лиге Европы с «Будё-Глимт», за который выступает Никита Хайкин.

Для «Ноттингем Форест» расклад совсем иной. Команда-сенсация располагается на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. У неё мотивации полным-полно. За попадание в Лигу чемпионов идёт активная борьба. «Манчестер Сити» отстаёт от «лесников» на два очка, «Челси» и «Астон Вилла» — на три. При этом «лесники» показывают неплохие результаты.

«Тоттенхэм» сейчас не представляет для подопечных Нуну Эшпириту Санту большой угрозы. У него значительно хуже рисунок игры и результаты, чем у «Астон Виллы» и «Эвертона», в матче с которыми они отлично смотрелись. У «лесников» есть все шансы как минимум не усугубить своё турнирное положение. А вообще-то — даже улучшить, обыграв лондонцев.

Прогноз на матч «Жирона» — «Бетис»

«Жирона» спускается всё ниже и ниже. Уступив во встрече предыдущего тура чемпионата Испании «Осасуне» (1:2), приблизилась к зоне вылета. Опасно! Отрыв от располагающегося на 18-й строчке «Лас-Пальмаса» составляет пять очков. Положение становится близким к катастрофическому. Если бы у Мичела Санчеса было больше ресурсов, расклад был бы совершенно иным.

Зато полно их у «Бетиса». Селекционный отдел пошёл на риск, пополнив состав клуба не заигравшим в «Манчестер Юнайтед» Антони и уже списанным другими со счетов Иско. Как оказалось, это было чуть ли не лучшее решение. Футболисты моментально освоились и принялись делать результат. Выиграв шесть из восьми последних встреч Ла Лиги, «Бетис» поднялся на шестое место в турнирной таблице первенства.

На днях подопечные опытнейшего Мануэля Пеллегрини вышли в полуфинал Лиги конференций, по сумме двух встреч победив «Ягеллонию». В ответной игре у «Бетиса» возникли трудности, но главное было — пройти дальше, а для этого хватало и ничьей. На матч с «Жироной» будет поставлена совсем другая задача. Набор трёх очков!

Прогноз на матч «Дженоа» — «Лацио»

Трудно назвать результаты «Дженоа» чудо какими хорошими, но в целом легендарный Патрик Виейра справляется со своими обязанностями неплохо. Дело в том, что генуэзцы шикарно действуют в защите. В последних 15 встречах Серии А пропустили 12 мячей. Уступили за этот период времени только четыре раза, и все четыре поражения потерпели на выезде.

«Лацио» же вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Будё-Глимт». Настроение ни к чёрту. Сбывается всё то, что критики предрекали «Лацио» в преддверии сезона. Худшего не произошло сразу благодаря Марко Барони. Тренер прикладывал максимум усилий, и его старания вознаграждались. Но у футболистов израсходовалась энергия.

Римляне выиграли только две из восьми предыдущих встреч чемпионата Италии. «Лацио» может закончить сезон вне зоны попадания в еврокубки. Конкуренты смотрятся куда лучше и значительно чаще набирают очки. Если мотивации для выхода в полуфинал Лиги Европы подопечным Барони не хватило, то и добыть путёвку в еврокубки через первенство будет трудно. А вот Патрик Виейра продолжит развиваться.

Прогноз на матч «Парма» — «Ювентус»

«Парма», судя по всему, не хочет возвращаться обратно в Серию В. За шесть туров до конца сезона в чемпионате Италии она занимала 16-е место, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка. Конкуренты есть, они тоже хотят жить. Ситуация неоднозначная. Но вы только посмотрите на результаты, которые демонстрирует команда.

Подопечные Кристиана Киву прямо сейчас идут на беспроигрышной серии из пяти встреч. За это время, правда, набрали всего пять очков, ведь все матчи завершились с ничейным счётом. Зато по дороге отобрали очки у таких крепышей, как «Торино» (2:2) и «Фиорентина» (0:0), а также умудрились огорчить одного из лидеров первенства — миланский «Интер» (2:2).

При таких раскладах «Ювентусу» стоит быть осторожнее. Туринский клуб отправил Тьяго Мотту в отставку и назначил главным тренером Игора Тудора. Пока получается неплохо, но проблемы с обороной решены не все, пропускают туринцы регулярно. Будут шансы и у «Пармы», которая активно пытается сохранить прописку в элитном дивизионе.

Экспресс на матчи 21 апреля 2025 года