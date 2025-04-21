Экспресс на Кубок Гагарина: «Спартак» закроет серию, «Авангард» ещё пободается

Сегодня, 21 апреля, пройдут шестые матчи 1/4 финала Кубка Гагарина в парах «Авангард» — «Локомотив» и «Спартак» — «Салават Юлаев». После этого могут стать известны имена новых полуфиналистов. Следим вместе с экспрессом на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив»

Как и предполагалось, серия в этой паре затянулась. Перед шестым матчем счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива». Ярославский клуб начал с домашнего поражения, но затем одержал три победы подряд, две из которых случились на выезде. Фактически для команд стёрлась разница между домашней игрой и выездом, выступают одинаково здорово в любом городе.

Переломным моментом стал четвёртый матч, который железнодорожники выиграли в овертайме, а на двоих соперники забросили лишь три шайбы. После этого «Локомотив» вернулся домой и немного расслабился. «Авангард» наказал, выиграл последнюю встречу. Любопытно, что снова забросил первым.

Теперь в приподнятом настроении возвращается домой с целью не просто сравнять счёт во всей серии, но и справиться перед болельщиками. Шестая встреча может дать омичам некоторое психологическое преимущество и, как следствие, победу. Причём любым способом. Это противостояние запросто дойдёт до решающего матча.

Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»

Кажется, песенка «Салавата Юлаева» спета. Уфимский клуб показал выдающиеся результаты на домашней арене в серии с «Сибирью». Эти крупные поражения новосибирцы наверняка не скоро забудут. Нарвался на главный козырь Виктора Козлова и «Спартак», уступив в двух из трёх матчей в Уфе. Однако на этом — всё.

«Спартак» сделал очень важное дело, выиграв в овертайме именно одну из выездных встреч. Теперь «Салавату Юлаеву» просто нечего предложить. На своём льду, в Москве, за два матча красно-белые забросили суммарно 10 шайб при двух пропущенных. В одном из случаев хорошо поработало большинство.

Предстоящий матч подопечные Алексея Жамнова тоже должны взять. У уфимского клуба прослеживаются проблемы с удалениями и игрой в меньшинстве ещё с серии с «Сибирью», а сейчас всё играет на «Спартак». Московский клуб дома, ведёт в серии, в то время как гости должны идти вперёд и нервничать.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 21 апреля

Ставка 1: «Авангард» обыграет «Локомотив» с форой (0) за 2.05.

«Авангард» обыграет «Локомотив» с форой (0) за 2.05. Ставка 2: «Спартак» победит «Салават Юлаев» в основное время за 2.35.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.35 = 4.81.