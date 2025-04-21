«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Эмери положит глаз на место Гвардиолы

22 апреля в одном из центральных матчей 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 54% вероятности. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» (22.04.2025)

Соперники спорят за право выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» набрал на одно очко больше, но на последнем отрезке сезона убедительнее смотрится именно «Астон Вилла». Несмотря на то что встреча пройдёт на стадионе «Этихад», в победу бирмингемцев верится чуть больше.

Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли только три из шести предыдущих матчей чемпионата Англии. Обыграли аутсайдеров. Уступили «Ноттингем Форест» (0:1), вничью сыграли с «Брайтоном» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:0). В первом круге, кстати, потерпели поражение от «Астон Виллы» со счётом 1:2.

На бирмингемцев сильное воздействие оказали зимние трансферы. Унаи Эмери классно встроил в свою систему взятых в аренду футболистов. «Львы» выиграли шесть из семи последних матчей АПЛ. Одолели ряд прямых конкурентов: «Челси» (2:1), «Ноттингем Форест» (2:1) и «Ньюкасл» (4:1).

Экс-тренер «Спартака» и «Севильи» создал здоровую конкуренцию за место в составе. За счёт этого у «Астон Виллы» значительно возросла результативность. В этих семи встречах бирмингемцы забили 14 мячей. У «Манчестер Сити» же в лазарете основной голкипер, практически все защитники и Родри.

На имеющихся в наличии футболистов Хосеп Гвардиола не может со спокойной душой положиться, ведь пока им свойственно допускать грубые ошибки. Немало брака и в игре Абдукодира Хусанова.

В атаке тоже есть проблемы. Ранее безотказно работавший доминирующий стиль Гвардиолы, основным критерием которого был отменный контроль мяча, перестал быть эффективным. Травма лучшего бомбардира Эрлинга Холанда делает положение «горожан» совсем печальным.

Единственное, что заставляет усомниться в победе бирмингемцев — это их проблемы с выездными матчами. Семь из восьми поражений в АПЛ потерпели в гостях. И всё же мотивация не потерять очки в таком важном матче должна помочь перебороть себя. Надо выступить с правильным настроем и зацепиться хотя бы за ничью. И сейчас это реально!

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 2.02.