«Барселона» — «Мальорка». Флик легко обойдётся без Левандовского

Поляк шикарен, но достойная замена есть и ему.

22 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Мальорку». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Барселона» — «Мальорка» 22 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 80% вероятности. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Мальорка» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Мальорка» (22.04.2025)

Легко прийти в себя после поражения в ответной встрече с дортмундской «Боруссией» у «Барселоны» не получилось. Каталонцы могли проиграть «Сельте» из-за детских ошибок защитников. «Кельты» просто простили, не реализовав ряд голевых моментов. Могли похоронить интригу при 3:1.

Подопечные Ханс-Дитера Флика показали чемпионский характер. Выдали классный отрезок во втором тайме и довели дело до волевой победы. До чего же мощное нападение у «Барселоны»! Перевернули игру оправившийся от травмы Дани Ольмо, вышедший на замену вундеркинд Ламин Ямаль и фееричный Рафинья.

Последний повторил рекорд Неймара по количеству результативных действий за сезон среди бразильцев в топ-5 лигах Европы (51). Страшнее было бы то, если бы он получил травму в матче с «Сельтой», а не Роберт Левандовски. Ранее игроки просили вместо поляка выпускать в основе на позиции центрфорварда Феррана Торреса. К слову, именно Торрес открыл счёт во встрече с «кельтами».

Ферран здорово прибавил. Проблема была в том, что выиграть конкуренцию у лучшего бомбардира в истории сборной Польши сложно. Наконец-то испанец получает шанс доказать, что ничем не уступает 36-летнему нападающему. Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.46.

В первом круге каталонцы буднично разгромили «Мальорку» со счётом 5:1. Сине-гранатовые не смогли выиграть только 1 из 14 предыдущих очных встреч. Та самая игра проходила в городе Пальма-де-Мальорка и завершилась вничью — 2:2. Теперь же сенсации не предвидится.

Да, «Мальорка» проводит весьма неплохой по собственным меркам сезон. Занимает седьмое место в чемпионате. Набрала на одно очко больше, чем «Сельта». Только если дома красно-чёрные уступили разгромно, на выезде им тем более ловить нечего. Они выиграли только 6 из 15 встреч Примеры в гостях.

У «Мальорки» значительно хуже состав и рисунок игры. «Сельта» нашла чем ответить каталонцам за счёт хорошей вариативности в атаке и наличия неплохих исполнителей. Красно-чёрным совсем нечем крыть козыри «Барселоны». В среднем за матч в чемпионате Испании они забивают 0,9 мяча.

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 3.5 мяча за 2.46.