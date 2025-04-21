«Валенсия» — «Эспаньол». Мамардашвили — настоящий паук!

В трёх последних матчах совершил 17 сейвов. Будет феерить и теперь.

22 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Валенсия» примет «Эспаньол». Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Валенсия» — «Эспаньол» 22 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Валенсии» предлагается с коэффициентом 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности. Победа «Эспаньола» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Валенсия» — «Эспаньол» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Эспаньол» (22.04.2025)

Борьба за выживание вдохновила «Валенсию» и «Эспаньол» на подвиги. Преодолев трудности, соперники поднялись в середину турнирной таблицы чемпионата Испании. И этого им мало! Набрали такой бодрый ход, каким не могут похвастаться борющиеся за попадание в еврокубки команды.

«Летучие мыши» и вовсе словно в Лигу чемпионов нацелились. Не знают поражений в Примере уже семь встреч кряду. Ничьих три, и все — на выезде. Остальное — победы. «Оранжевые» даже победили мадридский «Реал» (2:1) и «Севилью» (1:0). Карлос Корберан подаёт пример молодым тренерам.

Доказывает, что нет ничего невозможного и грузинский голкипер Георгий Мамардашвили, права на которого принадлежат «Ливерпулю». Вратарь набрал сумасшедшую форму. В трёх предыдущих встречах чемпионата Испании совершил 17 сейвов. Был признан лучшим игроком матча с «Реалом». Круто!

Да уж, «Эспаньол», такого соперника никому не пожелаешь. У «попугаев» были бы шансы на победу, проходи встреча на их домашней арене. На выезде хуже выступают только три команды в стране. Будет удачей, если получится зацепиться за ничью. Заключить пари на то, что сыграет 1Х + ТМ 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.12.

«Эспаньол» проиграл только 2 из 13 предыдущих матчей чемпионата Испании. Впечатляющая цепкость за результат. Команда здорово действует в обороне, не боится совершенно никого. Единственное — в атаке качества и мощи не хватает. В среднем за встречу в Примере забивает примерно 1,1 гола.

Если бы не проблемы «попугаев» с выездными матчами, найти вариант для ставки было бы сложнее. Соперники друг друга стоят. Классно смотрятся на последнем отрезке, доставляют большие проблемы лидерам. Будет любопытно понаблюдать за ними в следующем сезоне. И, конечно же, ждём интересную борьбу в предстоящем матче.

Ставка: «Эспаньол» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.